Durchbruch bei Downs! HSV-Wunschstürmer zum Medizincheck in Hamburg

Unterschrieben war auch am Dienstagvormittag noch nichts – doch der HSV ist im Poker um Damion Downs den entscheidenden Schritt weitergekommen: Der Durchbruch in den Verhandlungen wurde erzielt, der 21-Jährige soll bereits in Hamburg sein und am Dienstag seinen Medizincheck absolvieren. Danach dürfte es schnell gehen mit der Vermeldung des Deals auf Zeit. Downs kommt auf Leihbasis aus Southampton.

Am frühen Montagnachmittag hatte die MOPO berichtet, dass der HSV sich im Rennen um Downs ganz weit vorne befindet. Der Stürmer, so hieß es, wolle sich innerhalb von 48 Stunden zwischen Hamburg und drei anderen Klubs aus dem In- und Ausland entscheiden. Downs Entschluss fiel dann schon am Montagabend – für den HSV. Die „Bild“ berichtete am Dienstagmorgen zuerst über den bevorstehenden Transfer, TV-Sender Sky zog nach und die MOPO kann die neueste Entwicklung bestätigen: Sofern beim Medizincheck nichts schiefgeht, leiht der HSV Downs für den Rest der Saison vom FC Southampton aus.

HSV holt Damian Downs auf Leihbasis aus Southampton

Der englische Zweitligist hatte den US-Amerikaner erst im September für rund acht Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet, über 14 Pflichtspiele auf der Insel (kein Tor, eine Vorlage) kam Downs bisher aber nicht hinaus. Seit Ende November kam er gar nicht mehr zum Einsatz, obwohl er sich längst von einem Schlag aufs Knie erholt hatte. Um sich seinen Traum von der WM-Teilnahme in diesem Jahr zu erfüllen, geht er fortan wieder in der Bundesliga auf Torejagd – und zwar im HSV-Trikot.

Damion Downs kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim 1. FC Köln. IMAGO/Eibner Damion Downs kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim 1. FC Köln.

Die Bosse um Sportdirektor Claus Costa bekommen ihren Wunschstürmer, der schon am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Freiburg sein Debüt feiern könnte. Weil Ransford Königsdörffer fast die gesamte Hinrunde über im Formtief steckte, Robert Glatzel sich nach seinem ersten Saisontor gegen Stuttgart (2:1) einen Muskelfaserriss zuzog und noch etwas Zeit benötigt, und weil Kapitän Yussuf Poulsen fast durchgängig mit Verletzungen zu kämpfen hat, war früh klar, dass der HSV im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen möchte.

HSV soll im Sommer eine Kaufoption für den Stürmer haben

Mit Downs, an dem u.a. auch Werder Bremen interessiert war, kommt nun ein 1,92 Meter großer, aber zugleich athletischer Angreifer, der in der Spielzeit 2023/24 schon zehnmal für Köln in der Bundesliga aufgelaufen war (zwei Treffer). Zum direkten Wiederaufstieg des „Effzeh“ in der Vorsaison steuerte er zehn Tore und fünf Vorlagen bei, ehe er sich vorerst seinen Traum von England erfüllte. Jetzt erfolgt der Schritt zurück nach Deutschland. Der HSV soll sich eine Kaufoption gesichert haben, dank derer er Downs im Sommer für eine Summe im Bereich von vermutlich rund zehn Millionen Euro fest verpflichten könnte. Das ist noch Zukunftsmusik.

Das könnte Sie auch interessieren: Endgültiger Abschied? So plant der HSV mit Rückkehrer Suhonen

Erst einmal wird Downs von den HSV-Medizinern untersucht – und soll anschließend die Papiere unterschreiben. Ob er schon am Dienstagnachmittag (15 Uhr) erstmals auf dem Trainingsplatz stehen wird, ist noch unklar. Die Untersuchungen beanspruchen in der Regel mehrere Stunden.