Jean-Luc Dompé im Zweikampf mit Ridle Baku

HSV-Profi Jean-Luc Dompé (r.) im Zweikampf mit Leipzig-Profi Ridle Baku. Gegen Wolfsburg wollen der HSV und sein Flügelstürmer dreifach punkten. Foto: WITTERS

HSV – Wolfsburg im Liveticker: Gewinnt der HSV das dritte Heimspiel in Folge?

Spieltag für den HSV: Die Hamburger empfangen am achten Spieltag den kriselnden VfL Wolfsburg im Volksparkstadion. Während die Hamburger nach guten Leistungen in den letzten Spielen zuversichtlich in das Duell gehen können, droht den Wölfen die fünfte Pleite in Folge. Der HSV hingegen hat die Möglichkeit, an zwei Siege in den letzten beiden Heimspielen (2:1 gegen Heidenheim und 4:0 gegen Mainz) anzuknüpfen und eine Heim-Serie zu starten. Holen die Hamburger drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf? Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie hier keine wichtige Szene.

