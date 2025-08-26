HSV will Profis abgeben – gibt es noch eine Überraschung im Volkspark?

Wann fällt im Volkspark der nächste Stein dieser Sommer-Transferperiode? Zwei Profis möchten die Hamburger bis zum kommenden Montag noch verpflichten, parallel dazu soll der Kader auch ausgedünnt werden. Gut möglich, dass in Kürze noch ein neuer Name auf der Abgabenliste erscheint, mit dem bislang nicht zu rechnen war.

Drei Kandidaten, die der HSV gern abgeben würde, sind bekannt. Von Bakery Jatta, Silvan Hefti und Gui Ramos möchte sich der Verein trennen. In den vergangenen Tagen aber gab es diesbezüglich keine Bewegung.

Jatta hat nicht vor, den HSV zu verlassen

Am unwahrscheinlichsten ist Jattas Abgang. Der Gambier arbeitet nach seiner Verletzung daran, wieder vollständig fit zu werden, und sollte in Kürze sein höchstes Level erreicht haben. Nach MOPO-Informationen aber trägt sich der 27-Jährige auch weiterhin nicht mit Abschiedsgedanken, sondern ist davon überzeugt, früher oder später seine Chance zu erhalten.

Etwas anders ist der Fall bei Hefti gelagert, der sich dem Vernehmen nach eine Leihe vorstellen könnte. Problem: Noch sind Anfragen Mangelware, zudem verletzte sich der Schweizer in der Vorwoche am Hüftbeuger.

Ramos besitzt noch einen HSV-Vertrag bis 2026

Bei Ramos erwartet der HSV, dass sich in den allerletzten Tagen des Transferfensters etwas tun könnte. Wäre das nicht der Fall, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt der Portugiese, wäre nach der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers aber nur noch die Nummer sechs im internen Ranking. Oder er einigt sich mit dem HSV auf die Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrages, kassiert eine Abfindung und könnte als vertragsloser Profi auch außerhalb des Transferfensters wechseln. Optionen die bei Jatta (Vertrag bis 2029) und Hefti (2028) aufgrund der längeren Laufzeiten der Kontrakte nicht in Frage kommen.

Nicht auszuschließen ist auch, dass es in Bezug auf Abgänge noch zu einer Überraschung im Volkspark kommt. Derzeit beraten die Bosse, ob sie ein, zwei Talenten Spielpraxis über eine Leihe verschaffen wollen. Noch sind diese Überlegungen nicht abgeschlossen. Schaut man sich den Kader an, könnten in diesem Fall Fabio Baldé, der bereits am Sonntag in Gladbach nicht im Aufgebot stand, und Abwehr-Talent Joel Agyekum infrage kommen.

Verleiht der HSV Baldé oder Agyekum?

Theoretisch könnte sogar Otto Stange ein Kandidat sein. Der Angreifer hatte allerdings bereits vor Wochen in einem Gespräch mit den Bossen angekündigt, sich in Hamburg durchbeißen zu wollen und als Stürmer Nummer vier (hinter Ransford Königsdörffer, Yussuf Poulsen und Robert Glatzel) in die Saison zu gehen. Ein Abgang des 18-Jährigen gilt als unwahrscheinlich.