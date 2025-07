„HSV, wie er wirklich ist“: Aufstiegsdoku feiert bald Premiere – im Kino!

Schon am Samstag hatte Stefan Kuntz beim Volksparkfestival verraten, dass die Aufstiegsdoku über den HSV „sehr bald“ erscheinen werde. „Es dauert nicht mehr lange“, sagte er. Wie lange genau, das wurde an diesem Donnerstag offiziell mitgeteilt: Die sechsteilige Serie mit dem Namen „Always Hamburg“ ist vom 22. August an im ZDF-Streamingportal abrufbar, kann vorab aber bereits im Kino geschaut werden – auch in der Hansestadt.

„Egal, ob man Teil dieser Reise war oder den HSV neu entdecken möchte: Unsere jüngste Vereinsgeschichte lässt sich mit dieser Doku noch einmal durchleben und man versteht, was den HSV wirklich ausmacht“, sagt Kuntz in dem Kommuniqué, das die Produktionsfirma „OMR Frames“ am Donnerstagvormittag verbreitete. In ebendiesem wird zudem verraten: Schon am 20. August wird die Doku bei einer großen Premiere im Cinemaxx-Kino am Dammtor gezeigt, tags darauf sogar in mehreren Kinos deutschlandweit. Und vom 22. August an kann jeder sie online sehen.

Die Aufstiegsdoku ist vom 22. August an in der ZDF-Mediathek und bereits am 20. August im Kino zu sehen. OMR Frames/ZDF Die Aufstiegsdoku ist vom 22. August an in der ZDF-Mediathek und bereits am 20. August im Kino zu sehen.

„Es waren unglaubliche anderthalb Jahre. Was wir gemeinsam mit dem HSV erleben durften, hätte man nicht besser scripten können“, findet OMR-Filmmacher Tom Häussler. „Wir sind wirklich dankbar, dass uns der Verein das Vertrauen geschenkt hat, alles aus nächster Nähe begleiten zu dürfen. Es gab keine Tabus – und das macht diese Serie so außergewöhnlich.“ Das OMR-Team begleitete den HSV seit Dezember 2023, als der Chefcoach noch Tim Walter hieß. Neben dem 49-Jährigen werden viele andere (ehemalige) HSV-Protagonisten in der Serie zu sehen sein: Jonas Boldt, Steffen Baumgart, Klaus-Michael Kühne – und Merlin Polzin, der den Verein zum Aufstieg führte.

Aufstiegsstimmung: Die HSV-Spieler auf dem Weg zum Volkspark. OMR Frames/ZDF Aufstiegsstimmung: Die HSV-Spieler auf dem Weg zum Volkspark.

„Wir haben dem Team um Tom Häussler ganz bewusst die Tür aufgemacht, echte Einblicke gewährt, wurden auf unserem Weg eng begleitet. Mit all unseren Emotionen, Herausforderungen und dieser besonderen Energie im und rund um den Klub“, sagt HSV-Finanzboss Eric Huwer. „Always Hamburg zeigt den HSV, wie er wirklich ist.“ Es gab insgesamt mehr als 100 Drehtage, die den Fans nun besondere Einblicke ermöglichen: In der Doku werden private Momente der HSV-Profis zu sehen sein, außerdem Kabinenansprachen und Krisengespräche der Verantwortlichen.

Jean-Luc Dompé mit seiner Aufstiegsfrisur OMR Frames/ZDF Jean-Luc Dompé mit seiner Aufstiegsfrisur

Prominente Hamburgerinnen und Hamburger wie Scooter-Frontman H.P. Baxxter, Olli Dittrich, Bjarne Mädel und Janin Ullmann werden die Geschichte der vergangenen eineinhalb HSV-Jahre erzählen und kommentieren. „Diese Doku macht klar: Der HSV war nie weg. Aber nach verflixten sieben Jahren ist er jetzt wieder da“, heißt es in der Mitteilung. Schon vor zweieinhalb Monaten, noch bevor die entscheidende Aufstiegspartie gegen Ulm (6:1) gespielt wurde, war auf dem OMR-Festival in den Hamburger Messehallen ein erster emotionaler Trailer präsentiert worden.

Das könnte sie auch interessieren: Vor dem Doppel-Transfer: Diese HSV-Tendenz wird immer klarer

Wenige Tage, bevor der HSV am 24. August in Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison startet, gibt es bald die ganze Dokumentation zu sehen. Yorck Polus, Sportchef beim ZDF, das sich die Rechte gesichert hat, sagt: „Die ebenso dramatische wie langwierige Aufstiegsgeschichte des HSV, pendelnd zwischen Aufs und Abs, zwischen großen Erwartungen und überraschenden Enttäuschungen, bringt alles das mit, was Sport-Dokus attraktiv macht: authentische Einblicke in den Profisport, nah dran sein an den Protagonisten, echter Fußball in all seinen Facetten.“ Und für alle Fans zu sehen. Der Ticketverkauf für die Kino-Events startet am kommenden Mittwoch (6. August).