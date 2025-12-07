mopo plus logo
Jean-Luc Dompé setzt zum Sprint an.

Jean-Luc Dompé kam gegen Holstein Kiel nur von der Bank aus. gegen Werder Bremen könnte er möglicherweise wieder von Anfang an auf seinem linken Flügel wirbeln. Foto: WITTERS

HSV – Werder Bremen im Liveticker: Feiern die Hamburger den Derbysieg?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV hat nach dem späten 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart und dem dramatischen Elfmeter-Aus im Pokal gegen Holstein Kiel eine Achterbahn der Gefühle hinter sich. Und ausgerechnet jetzt steht das Nordderby gegen Werder Bremen an. Die Grün-Weißen waren zuletzt am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln im Einsatz. Gegen die Geißböcke holte Werder in Unterzahl nur ein 1:1-Unentschieden. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

