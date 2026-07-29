Am Samstag testet der HSV im Volkspark gegen Premier-League-Klub Everton. Zuvor aber bereiten drei Profis Sorgen.

Fehlt er auch gegen Everton? Jean-Luc Dompé kommt beim HSV in diesem Sommer noch überhaupt nicht in Fahrt. Witters

Auch Hamburgs neues Sommer-Hoch kann den HSV nicht stoppen. Im Gegenteil: Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad bat Merlin Polzin seine Profis am Mittwoch fast vier Stunden lang zur Doppel-Schicht und hielt damit Wort. „Wir werden noch einen Zahn zulegen“, hatte der Trainer am vergangenen Wochenende versprochen. Gesagt, getan. Drei Profis aber bereiten dem Trainer aktuell Sorgen.

Erst am Dienstag war Sander Tangvik nach seiner WM-Teilnahme wieder ins Teamtraining eingestiegen. Tags darauf fehlte der Norweger schon wieder. Der Ersatzkeeper leidet unter einer Erkältung und muss kürzer treten.

HSV-Keeper Tangvik hofft, gegen Everton dabei zu sein

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Kurios: Wie in der vergangenen Woche Otto Stange hatte auch Tangvik auf Teile seines Urlaubs verzichtet, um früher ins Training einzusteigen. Auch Stange verabschiedete sich nach dem ersten Training prompt wieder mit einer Erkältung. Mittlerweile mischt der Angreifer aber wieder mit. Auch Tangvik sollte im Normalfall am Samstag beim Test gegen den FC Everton im Volkspark (17 Uhr) im Kader stehen können.

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Ob das bei zwei anderen HSV-Profis der Fall sein wird, ist hingegen fraglich. Längst haben sich die wechselwilligen Fabio Baldé und Jean-Luc Dompé zu den Sorgenkindern dieses HSV-Sommers entwickelt. Ein Eindruck, der sich auch am Mittwoch fortsetzte.

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HSV-Profi Baldé trainiert bereits seit einer Woche nicht mehr vollständig

Wie bereits am Vortag musste Baldé wegen Fiebers passen. Damit fehlt der Offensivmann, um den es immer wieder Wechselgerüchte gibt, nun schon seit einer Woche, nachdem er sich im Trainingslager im österreichischen Längenfeld eine Kniereizung zugezogen hatte. Die Testspiele gegen Rapid Wien (2:3) und Heidenheim (3:1) verpasste Baldé bereits. Auch für das Everton-Spiel dürfte es kaum reichen.

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Und auch Dompé ist weiterhin nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Die beiden Einheiten am Mittwoch stand er nur teilweise durch und wanderte beide Mal vorzeitig in die Kabine. Ganz offensichtlich hinkt der Franzose aktuell körperlich hinterher.

Schön für die Fans: Am Donnerstag können sie sich selbst wieder ein Bild von der Form der Profis machen. Ab 16 Uhr wird im Volkspark letztmals für längere Zeit öffentlich trainiert. Die nächste Gelegenheit bietet sich den Anhängern erst am 10. oder 11. August, nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Herzogenaurach (3.-7.8.) und dem darauf folgenden Testspiel gegen Lille (8.8.).