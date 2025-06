HSV-Vorbereitung startet ohne sie: Sonderurlaub für diese vier Profis

Mit Miro Muheim verabschiedete sich am Mittwoch ein weiterer HSV-Profi in die Sommerferien. Nach der USA-Reise mit dem Schweizer Nationalteam darf der Linksverteidiger ab sofort entspannen. Drei weitere HSV-Nationalspieler sind allerdings noch im Einsatz. Schon jetzt ist klar: Muheim und seine Kollegen erhalten Sonderurlaub und werden in diesem Sommer später in die Vorbereitung einsteigen als ihre HSV-Kollegen.

In zweieinhalb Wochen beginnt für die Rothosen der Aufgalopp für seine erste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Am 30. Juni und 1. Juli treffen sich die Profis zu ihren Leistungstests, ehe tags darauf (Mittwoch, 2. Juli) das erste Training ansteht. Das Gros des Kaders hatte dann satte sechs Wochen frei. Ein Luxus, der mit dem drei Wochen späteren Start der Bundesliga (22. August) im Vergleich zum Unterhaus zu tun hat.

HSV-Profi Muheim absolvierte mit dem Schweizer Nationalteam einen USA-Trip

Vier HSV-Profis aber mussten kräftig nachsitzen. Muheim war nach den Siegen in den USA gegen Mexiko (4:2) und das US-Team (4:0) als Erster fertig. Wie lange genau der Schweizer jetzt noch pausieren darf, ist noch nicht zur Gänze geklärt. Vieles spricht allerdings dafür, dass der Linksverteidiger noch drei Wochen Urlaub erhält. Entsprechend würde er einige Tage nach seinen Kollegen in die Vorbereitung einsteigen.

Noch länger werden Immanuel Pherai (nimmt mit Suriname am Gold Cup in den USA und Kanada teil) und Alexander Røssing-Lelesiit (mit Norwegen bei der U19-EM in Rumänien) pausieren, je nachdem, wie lange sie noch im Einsatz sind. Für den Norweger endet die EM frühestens am 20. Juni, dem Zeitpunkt des letzten Vorrundenspiels. Das wäre bei Pherai der 22. Juni, an dem das dritte Gold-Cup-Gruppenspiel Surinames ausgetragen wird. Zumindest zwei Wochen Urlaub sollen beide Profis anschließend erhalten. Hierzu wird es noch einen individuellen Austausch mit dem Duo geben.

Bleibt Karabec zur neuen Saison beim HSV?

Und was ist mit Adam Karabec? Mit Tschechiens U21 spielt er zurzeit die U21-EM (Ende der Gruppenphase: 18. Juni). Noch ist offen, ob der von Sparta Prag geliehene Tscheche überhaupt beim HSV bleiben wird. Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro ließen die Hamburger verstreichen, hoffen aber auf eine andere Möglichkeit, Karabec im Volkspark zu halten. Ein Modell: Der 21-Jährige könnte seinen Vertrag in Prag über 2026 hinaus verlängern und ein weiteres Jahr verliehen werden.

Ganz gleich, ob Karabec bleibt oder nicht. Bei den ersten Testspielen des Sommers in Elstorf (5.7.) und beim VfB Oldenburg (6.7.) würde er wie auch Muheim, Pherai und Røssing-Lelesiit fehlen.