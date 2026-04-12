Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Nachdem die Konkurrenz am Samstag vorgelegt hat, tritt der HSV am Sonntagnachmittag beim VfB Stuttgart an. Gegen die Schwaben könnten die Rothosen nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg am vergangen Wochenende die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf sammeln. Doch vor dem VfB ist Vorsicht geboten. Nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund sind die Hoeneß-Elf auf Wiedergutmachung. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das HSV-Spiel im Liveticker