Nach der 2:3-Niederlage gegen Rapid Wien kam es beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim bereits zur ersten sichtbaren Leistungssteigerung beim HSV. Allen voran waren es bislang Albert Grønbæk und Patson Daka, die das HSV-Herz mit jeweils zwei Treffern höher schlagen ließen. Das bleibende fünfte Tor der Rothosen erzielte Yussuf Poulsen. Mit dem FC Everton ist am Samstag ein echter Top-Klub im Volkspark zu Gast. Im Rahmen des Volksparkfestivals will Cheftrainer Merlin Polzin in der Vorbereitung einen weiteren Schritt nach vorn machen. Ob seinem Team das gelingt, erfahren Sie im MOPO-Liveticker. Anpfiff ist um 17 Uhr im heimischen Volksparkstadion.

HSV – Everton: Der MOPO-Liveticker zum Nachlesen: