Überraschende Wende! So stehen die HSV-Chancen auf Wunschstürmer Downs

Es ist die heißeste Suche dieses HSV-Winters. Mehr als alles andere will der Aufsteiger einen neuen Stürmer verpflichten, um die Misere der ersten Saison-Monate beenden zu können. Durchaus möglich, dass die Planstelle nun sogar kurzfristig vergeben werden kann. Vor dem Jahresauftakt am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) tut sich was – und der HSV ist bei seinem Wunschstürmer plötzlich ganz vorne dabei im Rennen.

Bereits vor zwei Wochen wurde das Interesse der Hamburger an Damion Downs publik. Der Ex-Kölner, der im vergangenen Sommer für eine Ablöse von acht Millionen Euro zum englischen Zweitligisten FC Southampton wechselte, könnte auf Leihbasis kommen, hatte allerdings parallel zum Hamburger Interesse schnell auch zahlreiche andere Anfragen vorliegen. Lange galt der HSV nur als Außenseiter in dem Poker.

HSV-Kandidat Downs will sich diese Woche entscheiden

Das hat sich nach MOPO-Informationen mittlerweile geändert. Innerhalb der nächsten 48 Stunden will sich der US-Nationalstürmer entscheiden, wohin seine Reise geht. Zahlreichen Klubs hat er bereits abgesagt. Aber: Vier Vereine aus der Bundesliga und dem Ausland sind noch im Rennen – einer davon ist der HSV.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Schnappt sich der HSV Kölns Aufstiegsstürmer? Der 21-Jährige soll sehr angetan davon sein, wie energisch und vor allem wie kontinuierlich sich HSV-Sportdirektor Claus Costa um ihn bemüht. Ein Werben, das Wirkung hinterlassen hat. Die Aussicht, als Stürmer Nummer eins mit dem HSV in die zweite Saisonhälfte starten zu können, reizt Downs. Denn genau diese Rolle trauen die Entscheidungsträger im Volkspark dem Nationalstürmer (sechs Einsätze) zu. Auch die Zuversicht der HSV-Bosse, als Sieger aus dem Poker hervorzugehen, ist zuletzt wieder gestiegen.

Kommt Downs, könnte er schon in Freiburg für den HSV auflaufen

Sollte Downs dem HSV zügig zusagen, würde er für die Partie in Freiburg direkt zur Option werden. Für die Position in der Spitze steht aktuell nur Ransford Königsdörffer bereit, der in der Hinrunde einen überwiegend glücklosen Eindruck hinterließ. Robert Glatzel dürfte nach seinem gerade auskurierten Muskelfaserriss noch eine weitere Woche brauchen, ehe er voll einsatzfähig ist. Yussuf Poulsen (Sprunggelenksverletzung) wird noch bis in den Februar hinein pausieren müssen.

HSV erkundigte sich auch nach Ösi-Stürmer Gregoritsch

Erkundigt haben sollen sich die HSV-Bosse vor mehreren Wochen auch bei den Beratern von Michael Gregoritsch, der nun von Brøndby IF zum Keller-Konkurrenten FC Augsburg wechselt. Allerdings soll es sich bei der Kontaktaufnahme nach MOPO-Informationen lediglich um ein Vorgespräch gehandelt haben, bei der in Erfahrung gebracht wurde, ob die grundsätzliche Chance zu einem Wechsel bestehen würde. Intensiviert wurde der Kontakt mit dem Ex-HSV-Stürmer (2015 bis 2017) danach nicht. Downs blieb immer die erste Wahl.

Nun könnte der US-Boy Hamburgs größte Kader-Baustelle des Winters schließen. Der Stürmer, der in England auch aufgrund von Verletzungsproblemen in der Hinrunde einen schweren Stand hatte, will sich mit starken Leistungen unbedingt seinen Platz im US-Kader für die anstehende Heim-WM sichern. Kurios: Mit Southampton, wo Downs noch einen bis 2029 laufenden Vertrag besitzt, steht der HSV nun womöglich vor einem doppelten Transfer-Deal. Die Engländer sind ihrerseits scharf auf Hamburgs Ersatzkeeper Daniel Peretz, der in den vergangenen Tagen das Mannschaftstraining im Volkspark verweigerte und unbedingt auf die Insel wechseln will.

Das könnte Sie auch interessieren: Fan nennt krasse Zahlen: So viel kostet eine HSV-Saison

Sobald Peretz weg ist, braucht der HSV dringend einen anderen Ersatzkeeper. Zudem sucht der Verein in diesem Winter noch eine Alternative für die linke Defensivseite.