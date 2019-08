HSV-Umbruch wird umgesetzt: So neu war der Neuanfang im Volkspark noch nie

Sechs Neue waren es zum Auftakt gegen Darmstadt (1:1), am Montag in Nürnberg (4:0) setzte Dieter Hecking sogar noch einen drauf. Sieben auf einen Streich, so lautete das Motto des HSV-Trainers, der den Auftrag der Verantwortlichen umsetzt, der Mannschaft nach dem Abstieg im vergangenen Sommer und dem verpassten Wiederaufstieg in der Vorsaison ein frisches Gesicht verpasst. Doch der Umbruch ist noch nicht abgeschlossen.

Neben Torwart Daniel Heuer Fernandes, den Verteidigern Jan Gyamerah und Tim Leibold, den Mittelfeldspielern Adrian Fein und Jeremy Dudziak sowie Angreifer Lukas Hinterseer, die allesamt schon am ersten Spieltag von Beginn an aufliefen, feierte im Top-Spiel im Max-Morlock-Stadion auch Sonny Kittel sein Startelf-Debüt. Das zweite Tor erzielte der Ex-Ingolstädter selbst, den dritten Treffer bereitete er vor, den vierten leitete der 26-Jährige mit einem herrlichen Hackentrick ein. Mit Ewerton lauert der nächste Zugang Schon am kommenden Sonntag (18.30 Uhr im MOPO-Liveticker) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittliga-Vorletzten Chemnitzer FC könnte Hecking noch einmal nachlegen. „Ewerton kommt jetzt dazu", kündigte der Hamburger Coach das Debüt des aus Nürnberg verpflichteten Verteidigers an, der bisher wegen Leistenproblemen passen und seinen Trainingsrückstand aufholen musste. Nun drängt der 30-jährige Brasilianer in den Kader, vielleicht sogar in die Startelf. Auch Amaechi hofft auf sein Debüt Und auch Flügelstürmer Xavier Amaechi (18), der beim FCN schon zum Aufgebot gehörte, darf in Chemnitz auf seine HSV-Premiere hoffen. „Es ist ja ein gewisser Umbruch gefordert worden. Ich schaue aber nur darauf, wer am besten zusammenpasst. Wenn die Jungs das mit Leistung zurückzahlen, wird es für mich einfacher. Zu sicher sollte man sich bei mir aber nie sein", sagte Hecking über seine Rolle als „Maler-Meister", der für einen neuen Anstrich sorgen wird.