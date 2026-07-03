In der vergangenen Saison kamen fast nur HSV-Mitglieder an Tickets für die Heimspiele. In der neuen Spielzeit soll es mehrfach wieder einen freien Kartenvorverkauf geben. Kann das funktionieren?

Immer voll war es in der vergangenen Saison im Volksparkstadion nicht nur auf der Nordtribüne. Witters

Das ging fix. Seit Donnerstag steht der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison fest. Nur einen Tag später veröffentlichte der HSV auf seiner Homepage bereits die Ticket-Informationen für alle Heimspiele der Hinrunde. Eine dicke Überraschung gibt es dabei direkt zum Start in die neue Spielzeit.

In der vergangenen Saison hatte der HSV im Volksparkstadion einen neuen Fan-Rekord aufgestellt. Alle 17 Bundesliga-Heimspiele der Hamburger waren ausverkauft, insgesamt kamen am Ende 968.100 Zuschauer zu den Erstliga-Auftritten der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin in den Volkspark. Eine solche Auslastung hatte es zuvor beim HSV noch nie gegeben – und das, obwohl fast ausschließlich HSV-Mitglieder die begehrten Tickets kaufen konnten. Lediglich bei den Heimspielen gegen Leverkusen und Leipzig gingen einige Karten in den freien Vorverkauf.

Die Kapazität im Volksparkstadion wird leicht erhöht

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An der großen Ticket-Nachfrage dürfte sich mit Blick auf die neue Saison kaum etwas ändern. Auch die leichte Erhöhung der Kapazität im Volksparkstadion auf 58.000 Plätze wird höchstens minimal für Entspannung sorgen. Trotzdem soll es direkt beim ersten Heimspiel der neuen Saison einen freien Kartenvorverkauf geben.

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Freier Kartenvorverkauf beim ersten HSV-Heimspiel geplant

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Geplant ist, dass für den Auftritt gegen Mainz (4. bis 6. September) zunächst am 28. Juli der Mitgliedervorverkauf startet. Ab dem 18. August soll der Ticketverkauf dann für alle geöffnet werden. Ein ungewöhnlicher Plan. Das erste Heimspiel einer neuen Saison ist traditionell besonders beliebt. Ob am Ende tatsächlich noch Karten für den freien Verkauf übrig bleiben oder die Mitglieder das Stadion zuvor bereits ausverkauft haben, bleibt abzuwarten.

Das Mainz-Spiel ist eines von drei Heimspielen in der Hinrunde, bei denen der HSV grundsätzlich einen freien Kartenvorverkauf anbieten möchte. Bei den beiden weiteren Partien handelt es sich um die Auftritte gegen Leverkusen und Augsburg. Für die Hinrunden-Heimspiele gegen Köln, Stuttgart, Mönchengladbach, Bayern und Schalke schließt der HSV hingegen bereits jetzt einen freien Kartenvorverkauf aus.