HSV trotzt dem Schnee – und trifft überraschende Offensiv-Entscheidung

Hart, härter, HSV. Sturmtief „Elli“ fegt über Hamburg, doch der HSV lässt sich vor dem Start in die zweite Saisonhälfte nicht stoppen. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet das Gastspiel in Freiburg – und die Vorbereitung darauf verlief diesmal alles andere als normal. Im Volkspark wurde sogar zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Gleichzeitig schrumpft die Personaldecke: Ein weiterer Offensivspieler fällt aus, dafür kehrt überraschend ein Profi in den Kader zurück.

Bei eisigem Wind und teils heftigem Schneefall standen die HSV-Profis am Freitagmittag zur letzten Einheit vor dem Auftritt in Freiburg auf dem Platz. Es folgte das wohl kürzeste und ungewöhnlichste Abschlusstraining seit vielen Jahren: Lediglich gut 20 Minuten wurde auf dem Rasen gearbeitet. Dass überhaupt gespielt werden konnte, lag auch an den Spielern selbst.

HSV-Profis räumen Trainingsplatz im Volkspark frei

Weil selbst die Rasenheizung bei den Schneemassen keinen grünen Untergrund mehr freibekam, griffen die Profis am Freitag vor der Einheit zur Schneeschaufel und halfen, den Platz zu räumen. So war zumindest ein kurzes Training an der frischen Luft möglich – ein starkes Zeichen. Alle taktischen Inhalte für das Freiburg-Spiel mussten diesmal allerdings in den Katakomben des Volksparkstadions besprochen werden.

Bitter für den HSV: Mit Emir Sahiti gibt es den nächsten Ausfall. Der Flügelstürmer meldete sich am Freitag krank ab und konnte die Reise nach Freiburg nicht antreten. Er ist nach Yussuf Poulsen (verletzt), Robert Glatzel (Aufbautraining), Fabio Baldé und Rayan Philippe (beide ebenfalls krank) bereits der fünfte Ausfall in der Offensive. Viele Alternativen bleiben Trainer Merlin Polzin langsam nicht mehr.

Omar Megeed rückt in den Kader für das Freiburg-Spiel

Omar Megeed WITTERS Omar Megeed

Nach Sahitis Ausfall wurde nun sogar Omar Megeed für den Kader nachnominiert. Der Ägypter feierte am 13. August 2022 unter Ex-Coach Tim Walter im Alter von nur 16 Jahren und 359 Tagen sein Profi-Debüt für den HSV – und trägt seitdem den Titel des jüngsten HSV-Profis aller Zeiten. Mehr als zwei Joker-Einsätze in der ersten Mannschaft gab es für ihn bisher allerdings nicht. In Freiburg ist der mittlerweile 20-Jährige jetzt nach gut zwei Jahren immerhin mal wieder im Profikader dabei.