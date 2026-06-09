So langsam nimmt der Sommerfahrplan des HSV Formen an. Nach dem das erste Training und zwei Vorbereitungscamps veröffentlicht wurden, ist nun auch der erste prominente Testspielgegner bekannt.





Seit vergangenem Samstag steht mit dem SC Verl der erste HSV-Pflichtspielgegner (DFB-Pokal) für die neue Saison fest. Auch der Termin, ab wann die Mannschaft wieder im Volkspark auf dem Trainingsplatz zu sehen sein wird, ist bereits bekannt. Nun sickerte durch, gegen wen die Hamburger ihr erstes Testspiel des Sommers bestreiten werden.

Am 6. und 7. Juli startet die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit. An diesen beiden Tagen stehen für die HSV-Profis Leistungstests in Hamburg auf dem Programm. Die erste Teameinheit im Volkspark gibt es erst eine Woche später, am 13. Juli – nach dem ersten Trainingslager in Dänemark (8. bis 11. Juli). Das erste Testspiel findet wenig später dann knapp 1000 Kilometer von Hamburg entfernt statt.

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Zwischenstopp vor dem zweiten HSV-Trainingslager

Vom 19. bis 25. Juli sind die HSV-Profis im Trainingscamp im österreichischen Längenfeld. Den direkten Weg dorthin werden die Hamburger bei der Anreise allerdings nicht wählen. Am 18. Juli ist ein Zwischenstopp in Wien geplant. Für diesen Tag ist ein Testspiel gegen den SK Rapid Wien vorgesehen. Das vermeldeten nun mehrere österreichische Medien. Gespielt wird in Wien im Allianz Stadion.

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Bei Rapid Wien spielt auch ein EX-Hamburger

Für den HSV gibt es bei dem Österreich-Test ein Wiedersehen mit Louis Schaub, der 2020 als Leihspieler bei zwölf Zweitliga-Auftritten für die Hamburger auf dem Platz stand. Grundsätzlich ist der Gegner für den HSV kein Unbekannter. Im August 2018 gab es das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine. Damals wurde ebenfalls im Allianz Stadion getestet. Die Hamburger holten vor mehr als 10.000 Zuschauern einen 2:1-Sieg.

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Auch in der Europa League hat der HSV schon gegen Rapid Wien gespielt. In der Saison 2009/10 trafen beide Klubs in der Gruppenphase aufeinander. Wien gewann das Heimspiel mit 3:0, die Hamburger siegten im Rückspiel im Volkspark mit 2:0. Merlin Polzin wird höchstwahrscheinlich bei beiden Duellen als Fan auf der Tribüne dabei gewesen sein.