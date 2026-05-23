HSV-Transfer sorgt für Freude, Schmerzen und einen prominenten Gratulanten

Der Medizincheck ist absolviert, der Vertrag unterschrieben – und auch die ersten Fotos sind bereits gemacht. Mit Kofi Amoako hat der HSV am Pfingstsamstag seinen ersten Zugang für die neue Bundesliga-Saison präsentiert. Die Freude über die Verpflichtung ist beim HSV und bei dem Spieler groß. Auch ein ehemaliger Coach der Hamburger gratuliert zu dem Transfer. Bei Amoakos Ex-Verein Dynamo Dresden dagegen ist von einem „schmerzhaften“ Abgang die Rede.

Nach Stationen in Hannover, Wolfsburg, Osnabrück und zuletzt Dresden läuft Amoako künftig für den HSV in der Bundesliga auf. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat im Volkspark einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. „Kofi bringt ein sehr spannendes Profil mit – der Mix aus Physis und Athletik, seine Zweikampfstärke und seine Intensität gegen den Ball passen hervorragend zu unserer Spielidee“, sagt Claus Costa, der besonders Amoakos „gute Qualität am Ball“ und seine „taktische Flexibilität“ lobt. Darüber hinaus betont der HSV-Sportdirektor: „Wir sind davon überzeugt, dass er unser Spiel bereichern wird und gleichzeitig noch Entwicklungspotenzial besitzt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Amoako freut sich auf „gigantischen“ Volkspark

Amoako selbst erklärte in einem ersten Statement, dass ihn in den Gesprächen mit Costa und dem „gesamten Trainerteam“ die Spielidee des HSV überzeugt habe und er schon jetzt heiß auf seinen ersten Auftritt im Volksparkstadion sei. „Ich freue mich auf das erste Heimspiel, weil das Volksparkstadion einfach gigantisch ist!“

Unter Hannes Wolf hat Kofi Amoako bislang sechs Spiele in der deutschen U20-Nationalmannschaft gemacht. IMAGO / Contrast Unter Hannes Wolf hat Kofi Amoako bislang sechs Spiele in der deutschen U20-Nationalmannschaft gemacht.

Einer, der den Mittelfeldspieler bestens kennt, ist der ehemalige HSV-Coach Hannes Wolf. Er ist Amoakos Trainer in der deutschen U20-Nationalmannschaft. Sechs gemeinsame Auftritte gab es bislang. „Kofi ist top“, kommentiert Wolf auf MOPO-Nachfrage den Transfer und schickt Glückwünsche nach Hamburg. „Er ist ein toller Spieler mit sehr guter Persönlichkeit.“

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In Dresden, wo Amoako in der zurückliegenden Saison auf 32 Zweitliga-Einsätze kam (ein Tor, eine Vorlage), sieht man den Abgang mit gemischten Gefühlen. Einerseits hatte Dynamo für den Spieler im vergangenen Sommer nur 300.000 Euro an Wolfsburg gezahlt und bekommt nun ein Jahr später durch die vereinbarte Kaufoption im Vertrag knapp zwei Millionen Euro. Auf der anderen Seite ist Amoakos Wechsel nicht nur sportlich ein großer Verlust.

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„Der Abgang von Kofi schmerzt uns natürlich sportlich und menschlich sehr. Er hat sich vom ersten Tag an mit Dynamo identifiziert und alles für den Erfolg investiert. Leider haben wir in dieser Sache nicht das Heft des Handelns in der Hand. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass ein Verein die Klausel nutzt und wir zukünftig ohne Kofi planen müssen“, sagt Dynamo-Sportchef Sören Gonther, der Amoako aus der Ferne für seine Zeit beim HSV die Daumen drücken wird. „Für seine Entwicklung ist es ein logischer nächster Schritt, zu dem wir ihm natürlich nur gratulieren können.“