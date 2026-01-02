HSV-Start: Verletzungs-Schreck, Flug-Chaos und Verwirrung um Peretz

Die Bälle im Volkspark rollen wieder, doch gleich zum Jahresauftakt gab es einige Überraschungen beim HSV. Zwar fehlte neben Jonas Meffert (steht vor dem Abgang zu Holstein Kiel) auch Daniel Peretz. Doch die Situation rund um den wechselwilligen Ersatzkeeper entwickelt sich zur Kuriosität. Wechselt Peretz zügig nach Southampton? Oder steht er am Samstag womöglich wieder mit den anderen HSV-Torhütern auf dem Platz? Zurzeit ist alles möglich. Derweil gab es direkt zum Auftakt einen ersten Verletzungs-Schreck.

Etwa 200 Fans hatten sich trotz des plötzlich eingetretenen Wintereinbruchs auf den Weg in den Volkspark gemacht und staunten nicht schlecht. Die Profis zogen zum Jahresstart auf den direkt hinter dem HSV-Campus gelegenen Kunstrasenplatz um, etwa 60 Minuten lang bat Polzin sein Team zur Einheit. Aufmerksame Zuschauer bemerkten schnell: Da fehlte doch der ein oder andere Profi …

HSV-Profi Muheim fehlte beim Trainingsauftakt

Unter anderem wurde Miro Muheim vermisst. Der Schweizer war vom Hamburger Winterwetter überrascht worden und Leidtragender der Flugausfälle am Fuhlsbüttler Airport. Auch Nicolás Capaldo war noch nicht dabei. Polzin hatte dem Argentinier einen zusätzlichen Urlaubstag in der Heimat beschert. Giorgi Gocholeishvili musste aufgrund einer Erkältung passen.

Was aber war mit Meffert und Peretz? Während der Mittelfeldmann freigestellt wurde, um seinen geplanten Wechsel nach Kiel weiter voranzutreiben, betonte Polzin, dass Peretz lediglich aufgrund von Problemen bei der Anreise fehlte. Bezüglich einer Auflösung der Leihe seitens des FC Bayern und eines bereits feststehenden Wechsels zum englischen Zweitligisten FC Southampton hielt sich der Trainer bedeckt. Dabei hatten mehrere Transfer-Experten, wie etwa Fabrizio Romano und Sky-Experte Florian Plettenberg, vermeldet, Peretz habe bereits seinen Medizincheck bei den „Saints“ absolviert. Eine zu rasche Verkündung?

HSV-Trainer Polzin äußerte sich zum Fehlen von Peretz

So jedenfalls klang es, als Polzin sich dazu äußerte. „Natürlich wissen wir um die Thematik, die Daniel beschäftigt, die dann zwangsläufig auch uns beschäftigt oder den einen oder anderen Verein“, so der Coach. „Wir sind in sehr intensiven Gesprächen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht hier sein konnte oder verspätet angereist ist, weil der Flug nicht stattfand.“

Ersatzkeeper Daniel Peretz steht vor dem Abgang vom HSV. IMAGO/HMB-Media Ersatzkeeper Daniel Peretz steht vor dem Abgang vom HSV.

Polzin wollte nicht ausschließen, dass Peretz bereits am Samstag wieder auf dem Platz stehen könnte, weiß allerdings um den Wechselwunsch seines Torwarts, der beim HSV nur Ersatz von Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes ist. „Wir kennen seine Situation und wissen, wie sehr es ihn beschäftigt“, ließ der Trainer wissen. „Gleichzeitig sind wir als Verein daran interessiert, uns bestmöglich aufzustellen. Er ist ein fantastischer Torwart, er ist ein fantastischer Führungsspieler. Schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen.“ Der HSV wird der Auflösung der Leihe und einem Peretz-Abgang wohl erst zustimmen, wenn er einen neuen Torwart fest an der Angel hat.

Sorgen bereitete am Freitag ein Feldspieler. Kurz vorm Trainingsende zog sich Fabio Baldé einen Trainingsunfall zu, konnte nicht mehr weitermachen und wurde mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren. Wie schwer es den Portugiesen am Knie erwischt hat, war am Freitag noch nicht klar. Polzin hofft darauf, dass es sich lediglich um eine Prellung handelt.

HSV-Profi Fabio Baldé wurde nach seinem Trainings-Unfall mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren. MOPO/Braasch HSV-Profi Fabio Baldé wurde nach seinem Trainings-Unfall mit dem Golf-Cart vom Platz gefahren.

Viel mehr Freude machten die Rekonvaleszenten Jean-Luc Dompé und Robert Glatzel, die sich im Kreise ihrer Kollegen pudelwohl fühlten. Während Polzin bester Dinge ist, dass Dompé bereits zum Liga-Jahresstart in Freiburg (10.1.) im Kader stehen wird, sei bei Glatzel allerdings noch etwas Geduld gefragt. Der Stürmer wird erst im Laufe der kommenden Woche wieder komplett trainieren können und ist noch nicht voll belastbar.

Gute Nachricht bei Dompé – Suhonen ist zurück

Anders als Anssi Suhonen. Der Finne, der seine Leihe zu Schweden-Klub Östers Växjö wie geplant beendete, war beim HSV-Auftakt dabei, hat jedoch keine Zukunft im Volkspark. Suhonen befindet sich auf Vereinssuche.