HSV-Training: Startelf für Nürnberg? Hecking lässt seine Profis zappeln

Nach einem freien Tag ist der HSV am Mittwoch in die Vorbereitung auf das Zweitliga-Topspiel am Montag beim 1. FC Nürnberg gestartet. Dieter Hecking konnte dabei erstmals auf den gesamten Kader zugreifen – und genießt die Qual der Wahl.

Rund 50 Fans waren am Nachmittag in den Volkspark gekommen, um die Einheit zu verfolgen. Wer darauf hoffte, schon Hinweise im Hinblick auf die Startelf zu erhalten, sah sich getäuscht. Der HSV-Coach ließ zwar zum Abschluss Elf gegen Elf spielen, sich dabei aber nicht in die Karten blicken. Hecking wechselte munter durch.

Letschert zurück im HSV-Training

Schon jetzt dürfte er verschiedene Varianten im Kopf haben, in allen Mannschaftsteilen bieten sich Optionen. Timo Letschert, der zu Wochenbeginn über Knieprobleme klagte und am Dienstag eine individuelle Einheit absolvierte, war wieder dabei. Er will Kyriakos Papadopoulos den Platz im Abwehr-Zentrum streitig machen. Während „Papa“ wie zum Auftakt gegen Darmstadt ein Pärchen mit Rick van Drongelen bildete, verteidigte Letschert an der Seite von Ewerton.

Kinsombi will den Platz von Dudziak

Ebenso spannend wird die Besetzung der Mittelfeld-Reihe. Während Kapitän Adrian Fein und Aaron Hunt ihre Posten sicher haben, muss Jeremy Dudziak den Angriff von David Kinsombi parieren. Und auch Gideon Jung mischte nach einer Kniereizung wieder voll mit.

Wood mit einer engagierten Leistung

Alternativen bieten sich auch im Angriff, sowohl auf den Flügeln als auch in der Mitte. Dort zeigte Bobby Wood eine engagierte Trainingsleistung und wurde immer wieder lautstark („Gut so, Bobby“) von Hecking gelobt. Auf der Außenbahn hofft Zugang Xavier Amaechi, dessen Eltern im Volkspark zuschauten, auf ein Blitz-Debüt. Ob es dazu kommt? Vielleicht zeigt der HSV-Coach am Donnerstag mehr, dann wird um 10 und 15.30 Uhr trainiert.