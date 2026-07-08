Nach sieben Wochen Sommerpause ist der HSV in Dänemark in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Merlin Polzin ist glücklich, die Akkus sind wieder voll. Am Kader wird noch gebastelt.

Der HSV ist zurück auf dem Fußballplatz. Nach zwei Tagen Leistungstests im Volkspark ging es am Mittwoch für die Mannschaft ins Kurz-Trainingslager nach Dänemark. Insgesamt 26 Spieler sind dabei, am Donnerstag kommt Nummer 27 dazu. Bestens gelaunt und gut erholt verfolgte Trainer Merlin Polzin den ersten Tag in der dänischen Hafenstadt Helsingør.

Die Akkus sind wieder aufgeladen. „Wir haben einen fantastischen Urlaub gehabt“, erzählte Polzin, der die freie Zeit unter anderem in den USA verbracht hatte. Fußball war dabei für ihn trotz der WM oft nur ein Randthema. Mit den HSV-Verantwortlichen wie Sportdirektor Claus Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger stand er zwar immer wieder im Austausch. Ganz bewusst nahm sich der 35-Jährige aber auch Momente, in denen er komplett abschalten konnte. Nun ist Polzin „wieder voller Energie“ und blickt mit großer Vorfreude auf die neue Saison.

Rund 100 Fans beim ersten HSV-Training in Dänemark

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Dass es zum Auftakt direkt nach Dänemark geht, ist für ihn fast eine kleine Urlaubsverlängerung. Der HSV-Coach ist, wie er selbst sagt, ein großer Dänemark-Fan. In Helsingør freut er sich nicht nur über die vielen „sehr freundlichen Menschen“, sondern auch über die „fantastischen“ Bedingungen auf dem Trainingsplatz. Verfolgt wurde die erste Einheit am Mittwochnachmittag von rund 100 Fans.

Neue Bundesliga-Saison beginnt erst in sieben Wochen

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Zu sehen bekamen sie auf dem Rasen 26 HSV-Spieler. Dazu gehörten auch viele Nachwuchskicker. Am Kader für die neue Saison muss in den kommenden Wochen noch fleißig gebastelt werden. Für Polzin spielt das zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine große Rolle. Erst einmal geht es um ein Gerüst, das dann Schritt für Schritt weiter aufgebaut werden soll. Dafür sind noch rund sieben Wochen Zeit. Dann beginnt die neue Bundeslig-Saison.

Die Spieler, die aktuell beim HSV unter Vertrag stehen, haben in der Sommerpause weitestgehend ihre Hausaufgaben erfüllt. „Die Jungs sind alle wieder gut auf dem Platz angekommen“, sagte Polzin, der zum Auftakt nur Alexander Røssing-Lelesiit, der nach seinem Syndesmosebandriss noch individuell trainiert, sowie die Nationalspieler Miro Muheim, Sander Tangvik, Otto Stange und Nicolás Capaldo vermisste.

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Muheim und Tangvik sind bei der WM im Einsatz, Stange bei der U19-EM. Capaldo bekam nach seinem Länderspieleinsatz für Argentinien kurz vor der WM noch ein paar Tage länger Urlaub. Er wird am Donnerstag zur Mannschaft in Dänemark stoßen.