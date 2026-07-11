Der HSV hatte einst die Chance, den damals noch eher unbekannten Jürgen Klopp als Trainer zu verpflichten. Was wäre nur gewesen, wenn das geklappt hätte? Ein Kommentar.

Jürgen Klopp und der HSV: Es hätte dazu kommen können – aber es sollte nicht so sein. imago/Sven Simon

Frei nach Lothar Matthäus in seiner ihm eigenen Abwandlung eines Sprichworts über Konjunktive ist es ein klarer Fall von „Wäre, wäre, Fahrradkette“. In diesen Tagen fragen sich einige Fans in Hamburg sicher mal wieder: Was wäre nur gewesen, wenn der HSV 2008 Jürgen Klopp – den Mann, der später mit Dortmund und Liverpool Titel um Titel gewinnen sollte und nun als Bundestrainer den am Boden liegenden deutschen Fußball retten soll – als Trainer verpflichtet hätte?

Nun, eine Antwort auf diese Frage kann naturgemäß keiner seriös geben. Dass der HSV die Chance auf Klopp – zu dieser Zeit aufstrebender Coach von Mainz 05 – hatte, ist hingegen verbrieft. Warum genau die Zusammenarbeit damals scheiterte, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Klopp selbst hat es so in Erinnerung: „Ich wollte als Trainer wahrgenommen werden. Der HSV hat aber so eine Art Casting gemacht: flapsiger Umgang mit der Presse, Unpünktlichkeit, Löcher in den Jeans, Raucher. Und dann noch der Spitzname ,Kloppo‘, verbunden mit der Frage nach Autorität ...“

Klopp wollte nie wieder etwas vom HSV hören

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In der Folge fasste der heutige Star-Coach einen Grundsatzentschluss, der so manchen HSV-Fan noch heute schmerzt: „Ich habe damals gesagt: So, Freunde, falls noch Interesse besteht, wollte ich nur mal sagen: no way. Ruft nie wieder an!“

Stattdessen schlug der BVB bekanntlich bei Klopp zu, feierte 2011 die Meisterschaft, 2012 das Double. Der HSV holte 2008 mit dem Niederländer Martin Jol einen international erfahrenen Übungsleiter, der das Team auf Platz fünf sowie in die Halbfinals des DFB-Pokals und des UEFA-Cups führte (ja, beides ging gegen Bremen schief). Trotz des abermaligen Europapokal-Halbfinals 2010 ging es für Hamburg in den Folgejahren nach und nach bergab, ehe 2018 dann der Totalabsturz folgte.

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Klopp gewann derweil mit Liverpool die Champions League (2019) und die Meisterschaft (2020) und steht nun kurz davor, seinen Traumjob als Bundestrainer anzutreten. Man gönnt es ihm irgendwie, trotz dieser Red-Bull-Sache – und der aus Sicht mancher HSV-Fans ewig quälenden Frage: Was wäre gewesen, wenn ...?