Hamburg -

Die Bundesliga-Saison hat begonnen und der Hamburger SV das erste Liga-Spiel unterm neuen Trainer Dieter Hecking absolviert.

Am Rande der Trainingseinheit am Montagvormittag erzählten uns Fans, wie sie das Debüt-Spiel der Rothosen bewerten und was sie vom neuen Coach halten.