HSV-Torwart: Riesenlob für Pollersbeck

Torwart-Titan Oliver Kahn hatte Julian Pollersbeck Anfang der Woche geadelt und ihn als „vielversprechendsten“ deutschen Torwart bezeichnet. Das Lob ist im Volkspark angekommen und wird von HSV-Trainer Christian jetzt noch mal erweitert.

„Ich finde, dass Julian eine gute Entwicklung genommen hat. Er ist ein Torwart, der auch mit dem Fuß sehr gut mitspielen kann“, so Titz, der mit Pollersbeck die perfekte Lösung für ein modernes Torwartspiel gefunden hat. Der HSV-Coach: „Der Fußball und das Torwartspiel im speziellen entwickeln sich weiter. Es sind nicht nur wir als Verein, wo der Torhüter stärker in das Aufbauspiel einbezogen ist, das trifft auch auf andere Teams zu. Julian ist ein Spieler, der genau dafür prädestiniert ist. Er hat eine gute Passquote, ist sehr sicher. Ich bin froh, dass wir so einen hoch talentierten Torhüter in unseren Reihen haben.“

Riesenlob für Pollersbeck. Nun liegt es an ihm, dass auch morgen gegen Bochum auf dem Platz zu bestätigen.