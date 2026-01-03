HSV-Torwart Peretz will mit Trainings-Streik seine Freigabe erzwingen!

Es wird nicht langweilig beim HSV. Nach dem Kuntz-Aus zum Jahresstart gibt es die nächste brisante Entwicklung im Volkspark – diesmal rund um Daniel Peretz. Der Torhüter will den Klub im Winter unbedingt verlassen – und setzt dabei auf eine Maßnahme, die zumindest fragwürdig wirkt.

Auch das zweite HSV-Training des Jahres fand am Samstag auf dem Kunstrasenplatz im Volkspark statt. Nicolás Capaldo und Miro Muheim waren wieder dabei, nachdem sie am Vortag gefehlt hatten. Von Peretz war dagegen erneut nichts zu sehen – obwohl er längst zurück in Hamburg ist.

Trainieren will der Keeper aktuell nicht. Der Nationaltorhüter soll den Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass er sich dazu derzeit nicht in der Lage fühle. Der Hintergrund ist klar: Peretz will mit seiner Aktion eine Freigabe erzwingen. Mit dem englischen Zweitligisten FC Southampton soll er bereits einen neuen Verein gefunden haben.

Daniel Peretz will nach Southampton wechseln

Peretz befindet sich damit faktisch im Streik. Statt auf dem Platz zu arbeiten, absolvierte er am Samstag lediglich ein Programm im Kraftraum – ein ungewöhnlicher Schritt. Ob er damit schnell ans Ziel kommt, ist allerdings offen.

Grundsätzlich ist Peretz bis zum Saisonende vom FC Bayern München an den HSV ausgeliehen. Eine Vertragsklausel, die einen vorzeitigen Abbruch der Leihe im Winter ermöglicht, gibt es nicht. Ein Wechsel wäre nur möglich, wenn sich alle Seiten auf eine vorzeitige Auflösung einigen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Das Problem: Der HSV will Peretz erst dann freigeben, wenn ein Ersatz gefunden ist – das ist bislang nicht der Fall. Entsprechend soll der Keeper eigentlich zunächst bleiben. Mit seinem Streik versucht Peretz nun offenbar, den Prozess zu beschleunigen. Am Ende könnte er sich damit jedoch selbst am meisten schaden. Ein sauberer Abgang wäre das so jedenfalls nicht.