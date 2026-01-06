HSV-Youngster (20) rückt in den Fokus: Polzin lobt „fantastische“ Entwicklung

Es war im Herbst 2021, als Tim Walter den damals 16-jährigen Hannes Hermann erstmals zum Profitraining eingeladen hatte. Im Frühjahr 2022 wiederholte sich dieses Prozedere, und die MOPO schrieb: „Überraschung im Training – HSV testet Torwart-Talent“. 46 Monate ist das mittlerweile her – und Hermann steht noch immer im Volkspark zwischen den Pfosten. Wohingegen sich andere Nachwuchskeeper in den vergangenen Jahren wegen fehlender Perspektiven verabschiedeten, blieb der gebürtige Hamburger stets. Jetzt rückt der 20-Jährige in den wohl größten Fokus seiner bisherigen HSV-Zeit.

Kandidat X, den die Bosse um Claus Costa als neue Nummer zwei verpflichten wollen, schritt auch vor dem Training am Dienstagnachmittag noch nicht die Treppen des Volksparkstadions hinunter. Da waren neben Routinier Daniel Heuer Fernandes (33) nur die beiden Youngster Hermann und Collin Poppelbaum (19), der den kranken Fernando Dickes (18) ersetzte. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Nachwuchs-Duo am Wochenende auch mit zum Spiel nach Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) reisen wird, um das dortige Aufwärmprogramm von Keepercoach Sven Höh wie gewohnt durchzuziehen.

Torwart Hermann stand bisher zweimal im HSV-Profikader

Weil sich der bisherige Ersatztorwart Daniel Peretz in Richtung Southampton verabschiedet, wird Hermann bei der ersten Partie nach der Winterpause auf der Bank sitzen. „Wenn wir bis dahin keinen anderen Torwart verpflichtet haben, dann wird Hannes dabei sein – und zwar mit absoluter Überzeugung und Vertrauen in ihn“, sagt Merlin Polzin. Es wird Hermanns dritte Kadernominierung bei den HSV-Profis sein – nach bisher zweien in der Aufstiegssaison (1:1 in Ulm am 14. Dezember 2024; 2:2 gegen Hannover 96 am 2. Februar 2025).

Nachwuchskeeper Hannes Hermann (l.) st nach dem Abgang von Daniel Peretz zumindest für den Moment die Nummer zwei beim HSV. WITTERS Nachwuchskeeper Hannes Hermann (l.) st nach dem Abgang von Daniel Peretz zumindest für den Moment die Nummer zwei beim HSV.

In der Bundesliga war Hermann auf dem Papier noch nie der erste Vertreter von Heuer Fernandes, das aber hat sich mit Peretz’ Leihabbruch schlagartig geändert und könnte auch erst einmal so bleiben, weil die angetrebte Verpflichtung eines neuen, erfahrenen Torhüters auf sich warten lässt.

Merlin Polzin sieht ein „Paradebeispiel“ in Hannes Hermann

Polzin hätte im Fall der Fälle keine Bedenken, Hermann in den Kasten zu stellen. „Es gibt uns ein sehr gutes Gefühl, dass wir ein starkes Torwartteam hatten und haben“, sagt der 35-Jährige und lobt explizit: „Hannes ist ein Paradebeispiel für unser Nachwuchsleistungszentrum und für die enge Verzahnung zwischen Profis und Nachwuchs – für den Weg, den man bei uns als junger Spieler gehen kann. Ich kenne ihn jetzt auch schon ein paar Jahre, er hat sich fantastisch entwickelt. In diesem Jahr hat er mit der U21 einen Riesenschritt gemacht, was seine Souveränität und seine Persönlichkeit angeht.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Hermann war im Sommer 2016 vom SV Eichede zum HSV gewechselt und ging den Weg von der U17 über die U19 bis hin zur U21. Für Hamburgs Regionalligatruppe lief er in dieser Spielzeit 17-mal auf und blieb sechsmal ohne Gegentor. Beim 3:0 gegen Drochtersen/Assel Ende November bereitete der Rechtsfuß sogar einen Treffer vor. Im Sinne seiner bestmöglichen Entwicklung erhält Hermann bei der U21 den Vorzug vor dem erfahrenen Bennet Schmidt (25). Immer, wenn Hermann in der Hinrunde im Aufgebot fehlte, erhielt U19-Keeper Dickes eine Altersklasse höher die Chance, sich zu präsentieren. Der Sommer-Zugang von RB Leipzig kam in der vierten Liga bislang viermal zum Einsatz.

HSV-U21 pausiert noch – Bosse suchen neue Nummer zwei

Aus HSV-Sicht positiv ist, dass seine U21 erst am 22. Februar wieder in den Regionalliga-Pflichtspielbetrieb starten wird. Bis dahin wird ein neuer Keeper für die Profis gefunden sein – und Hermann kann vorerst die Rolle als Back-up von Heuer Fernandes übernehmen, ohne eine Partie seiner Stammmannschaft zu verpassen. Die Verantwortlichen im Volkspark halten viel von dem talentierten Lockenkopf, der am 17. November sein Debüt für die deutsche U20-Nationalmannschaft gefeiert hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Endgültiger Abschied? So plant der HSV mit Rückkehrer Suhonen

Beim 5:0 gegen Italien in der U20-Elite-League wurde Hermann in der zweiten Hälfte von Hannes Wolf eingewechselt. Der Ex-HSV-Chefcoach (Saison 2018/19) betreut die zweitälteste DFB-Jugendauswahl seit Sommer 2022 und hat Hermann fest im Blick. Und womöglich sollte Wolf am Samstag auch mal nach Freiburg schauen.