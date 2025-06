HSV-Torjäger Selke hat ein Leipzig-Problem – und will nun für Klarheit sorgen

Nach dem Bundesliga-Aufstieg und einigen Partys hatte sich Davie Selke mit der Familie in den Sommerurlaub nach Thessaloniki verabschiedet. Nun geht die gemeinsame Zeit in Griechenland langsam vorbei. In dieser Woche wird der Stürmer zurück in Hamburg erwartet. Dann rückt seine Zukunft in den Vordergrund. Viel wurde über diese zuletzt spekuliert, nicht alles entspricht dabei der Wahrheit.

Mit 22 Toren holte sich Selke in der zurückliegenden Saison nicht nur die Torjägerkanone in der Zweiten Liga, vielmehr war er damit auch ein ganz wichtiger Faktor für den HSV-Aufstieg. Ob er auch in der Bundesliga für Hamburg auf Tore-Jagd gehen wird, ist trotzdem unklar. Sicher ist bislang nur, dass eine definitive Entscheidung noch nicht getroffene wurde, zu dieser soll es nun aber nach seinem Urlaub kommen.

HSV will Angebot für Selke nicht verbessern

Die Ausgangslage ist klar. Selkes Vertrag läuft beim HSV am 30. Juni aus, ablösefrei kann er den Verein in diesem Sommer verlassen. Ein HSV-Angebot zur Verlängerung hat er seit einigen Wochen vorliegen. Mit der Laufzeit und dem Gehalt ist der 30-jährige Angreifer nicht wirklich zufrieden, verbessert soll die Offerte von Seiten des HSV allerdings auch nicht mehr werden. Selke muss sich nun entscheiden, ob er trotzdem bleiben will. Einfach ist das nicht, denn er soll für ihn mehrere vor allem wirtschaftlich attraktivere Möglichkeiten geben.

Auch ein sehr konkretes Interesse von RB Leipzig gehörte dazu. Dieses stammt allerdings aus der Zeit, in der noch Marco Rose als Trainer bei den Sachsen auf der Bank saß. Selke zögerte damals und wollte lieber auf eine Zukunft beim HSV setzen. Als Rose dann Ende März in Leipzig gehen musste, änderten sich auch die Transferpläne. Mittlerweile ist das Interesse nicht mehr wirklich konkret, erst mal muss bei RB ein neuer Coach für die nächste Saison gefunden werden.

Auch Union Berlin ist für Selke eine Option

Genug andere Möglichkeiten als nur den HSV gibt es für Selke trotzdem weiterhin. Aus der Bundesliga soll nach MOPO-Informationen unter anderem Union Berlin zu den Interessenten gehören. Auch bei einigen Vereinen aus dem Ausland (unter anderem England) steht der Angreifer zumindest auf der Liste.

Als ergebnisoffen wird alles im Selke-Umfeld aktuell eingestuft. Das gilt damit auch noch für seine Zukunft beim HSV. Nach dem Griechenland-Urlaub sollen nun Fakten geschaffen werden – und das im besten Fall möglichst schnell.