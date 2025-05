HSV-Torjäger kann nach Einbruchs-Schock wieder lächeln: Große Ehre für Davie Selke

Der Schrecken und die Wut sitzen ihm noch immer in den Knochen. Während Davie Selke am vergangenen Samstag mit dem HSV in die Bundesliga aufstieg, knackten Einbrecher die Schlösser seiner Wohnung in Harvestehude. Die Polizei fahndet weiterhin unter Hochdruck nach den Dieben. Für Selke blieb trotz zuletzt vier freier Tage am Stück keine Zeit zur Entspannung. Immerhin: Am Mittwoch erreichte den Top-Torjäger eine Nachricht, die ihm zumindest kurzzeitig ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben dürfte.

Wer ist der beste Spieler dieser Zweitliga-Saison? Pünktlich vor dem anstehenden letzten Spieltag hatte die DFL zum großen Fan-Voting aufgerufen. Nun wurde der Sieger bekanntgegeben – und Selke durfte jubeln. Der 30-Jährige entschied die Abstimmung für sich und verwies Kaiserslauterns Angreifer Ragnar Ache auf Platz zwei.

HSV-Stürmer Selke will sich am Sonntag die Torjäger-Kanone der zweiten Liga sichern

Selke ist damit aus Fan-Sicht der Überflieger dieser Zweitliga-Saison. Eine runde Sache für den Stürmer, der am kommenden Sonntag in Fürth auch noch die Torjäger-Kanone der Liga einsacken will. Mit 22 Treffern führt er das Klassement deutlich vor Ache, Martijn Kaars (Magdeburg) und Fisnik Asllani (Elversberg/alle 18 Tore) an.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Rahmen des aufwendigen DFL-Votings musste sich Selke übrigens gegen 31 andere Profis behaupten, die von der Liga zur Wahl zugelassen wurden. Mit Jean-Luc Dompé, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer und Daniel Elfadli standen noch vier weitere HSV-Profis zur Auswahl. In täglichen Eins-gegen-eins-Duellen erreichten jeweils die Sieger die nächste Runde. Letztlich entschied Selke jeden Durchgang und auch das Finale gegen Ache für sich.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zeiten, andere Sender: So sieht man den HSV in der Bundesliga

Schön für den HSV-Angreifer, der ab Donnerstag mit seinen Kollegen wieder das Training aufnimmt. Privat aber hat er auch weiterhin alle Hände voll zu tun, nicht nur wegen des Einbruchs in seiner Wohnung. Auch Selkes HSV-Zukunft ist weiter ungeklärt, in den Tagen nach dem Fürth-Spiel soll es weitere Gespräche zwischen dem Verein und seinem Torjäger geben. Von einer Vertragsverlängerung bis hin zu einem Abgang im Sommer ist alles möglich. „Davie hat sich in dieser Saison einen guten Markt erarbeitet“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa zuletzt bei Sky. „Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen.“