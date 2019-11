HSV-Torjäger: Hinterseer in der Länderspiel-Falle

Es werden gemischte Gefühle sein, mit denen Lukas Hinterseer am Montag im Team-Quartier des österreichischen Nationalteams in Bad Tatzmannsdorf eintreffen wird. Klar, da ist die Freude über seine Nominierung, die dritte in Folge. Aber wird er diesmal zumindest mal kurz spielen dürfen? Oder sitzt er ausschließlich auf der Bank? Das wäre bitter – denn Hinterseer braucht dringend Erfolgserlebnisse.

Es läuft nicht mehr so richtig. Trotz seiner Mithilfe am Last-Minute-Ausgleich in Kiel (1:1). Saisonübergreifend stimmen die Zahlen des Torjägers noch. Fünf Mal traf er in den 15 Pflichtspielen dieser Serie, bereitete zudem drei Treffer vor.



Der Stolz steht Lukas Hinterseer ins Gesicht geschrieben. Er zählt seit zwei Monaten wieder zum festen Kader des österreichischen Nationalteams, kam aber noch nicht zum Einsatz. imago images / GEPA pictures Foto:

Dass die Kurve nach unten zeigt, wird allerdings deutlich, wenn man sich die jüngsten Zahlen ins Gedächtnis ruft. Denn in den vergangenen 537 Minuten traf Hinterseer nur ein einziges Mal (Ende Oktober in Bielefeld). Ansonsten macht er häufig einen unglücklichen Eindruck.

Hinterseer durfte in den letzten vier Länderspielen keine Minute ran

Es lässt sich darüber streiten, ob die Reise zum Nationalteam in diesem Fall Fluch oder Segen ist. Denn aller Voraussicht nach wird Hinterseer nach den Duellen mit Nordmazedonien (16.11.) und in Lettland (19.11.) über das EM-Ticket Österreichs jubeln dürfen. Aber die Chancen, dass er diesmal zu Einsätzen kommt, sind ähnlich gering, wie bei den Länderspielen im September oder Oktober. Die Bilanz da: vier Partien, null Spielminuten. Wäre da das Testspiel, das der HSV unter der Woche auszutragen gedenkt, nicht sinnvoller, um wieder in Fahrt zu kommen?

Hinterseer hat diesbezüglich keine Wahl und würde das Nationalteam gewiss immer vorziehen. Doch er wird größtes Interesse daran haben, schnell wieder treffsicherer zu werden. Ab sofort geht es für ihn dann nicht nur darum, sich mit dem HSV seinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen – sondern auch um sein persönliches EM-Ticket für den Sommer 2020.