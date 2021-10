Man kann schon mal durcheinander kommen bei all diesem Hin und Her. „Macht ’nen Test und kommt ins Stadion“, lautete am Donnerstag der Appell von Tim Walter an die Fans, ehe der Trainer des HSV es dann selbst bemerkte: „Ach nee, ist ja 2G.“ Alles anders am Samstag (20.30 Uhr) im Volkspark gegen Düsseldorf. Aber wieviel verändert sich beim HSV nach dem mageren 1:1 vor der Länderspielpause in Aue?

Den bislang schlechtesten Kick unter seiner Regie hat Walter nicht vergessen. Grund für Änderungen hätte er – doch welche Profis trifft es am Samstag? Walter wird diesbezüglich zum Pokerface. „Ich gestehe jedem zu, dass er mal ein schlechteres Spiel macht“, stellt er klar, ergänzt aber vielsagend: „Jeder andere drängt sich gerade auch auf, mal spielen zu können.“

Zwei Wechsel in der HSV-Startaufstellung deuten sich an

Vor allem zwei Profis müssen um ihren Platz bangen. Auf dem rechten Flügel könnte Bakery Jatta Manuel Wintzheimer ersetzen. In der Zentrale wackelt David Kinsombi, dem mit Ludovit Reis und Anssi Suhonen zwei U21-Nationalspieler im Nacken sitzen. Möglich, dass eines der Talente gegen Düsseldorf von Beginn an wirbeln darf.

Ohnehin scharren die Mitglieder des prall gefüllten HSV-Talentstalls mit den Hufen. Mit Reis (21/Niederlande), Suhonen (20/Finnland), Tommy Doyle (19/England), Mario Vuskovic (19/Kroatien) und Mikkel Kaufmann (20/Dänemark) waren fünf HSV-Profis in der Länderspielpause auf Reisen. Der Nachteil: Sie stiegen erst gestern wieder im Volkspark ein.

„Die Jungs drängen sich immer mehr auf“, weiß Walter. „Je länger sie jetzt da sind, umso stärker kommen sie auf die Überholspur.“ Zumindest einer von ihnen darf vielleicht schon morgen in der Startelf Vollgas geben.