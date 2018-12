HSV-Supporters-Chef : Montags-Flut "eine "Frechheit"

Der Terminplan macht viele Fans wütend. Kein Verein muss in Liga zwei so oft am Montag spielen wie der HSV. Gleich sechs Montags-Heimspiele werden es bis zum 28. Spieltag sein. Für andere Vereine wurde hingegen bislang keine einzige Partie zum Wochenstart angesetzt. Die MOPO sprach mit Supporters-Chef Tim-Oliver Horn und der Deutschen Fußball-Liga über das Thema.

„Für die Fans ist die Ansetzung eine Katastrophe“, meint Horn. „Wir wollen ein stimmungsvolles Stadion haben. Um die Spiele bei uns am Montagabend zu besuchen, müssen Gästefans zwei Tage Urlaub nehmen.



Auch für HSV-Fans aus der Region ist es schwierig. Wenn es wenigstens gerecht verteilt werden würde, könnte man damit leben. Aber das ist leider nicht so. Das ist eine Frechheit.“

Treffen sich am Montag, den 11. Februar 2019: Orel Mangala (l.) und Dresdens Erich Berko. Imago Foto:

Bei der DFL sieht man es ein wenig anders und versucht die Lage zu erklären. Ein Sprecher: „Die Absteiger aus der Bundesliga erwecken in der Zweiten Liga grundsätzlich großes Interesse. Die Montagsspiele haben in dieser Liga seit Einführung einen besonderen Charakter und erzielen einen überdurchschnittlichen Anteil am TV-Erlös. Eine prominente Besetzung ist entsprechend auch im Interesse des übertragenden Senders. Man darf nicht außer Acht lassen, dass es neben den Stadion-Besuchern auch Anhänger gibt, die sich Spiele ihres Klubs gerne im Fernsehen anschauen.“