Die Transferaktivitäten beim HSV sind noch lange nicht vorbei. Spekulationen gibt es jetzt um Verteidiger Stepan Chaloupek und Stürmer Kento Shiogai. So ist der Stand.

Nach dem Doppelpack mit Patson Daka und Bilal Nadir ist erst einmal wieder Transfer-Ruhe eingekehrt beim HSV. Die Verantwortlichen hätten den Kader für die neue Saison lieber heute als morgen komplett beisammen, es ist allerdings weiterhin Geduld gefragt – sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite. Neue Gerüchte kommen trotzdem beinahe täglich auf. Was ist dran?

Im Fall von Innenverteidiger Stepan Chaloupek lässt sich das schnell beantworten: gar nichts. Das tschechische Portal „iSport“ hatte berichtet, dass neben Benfica Lissabon, Ipswich Town und Hull City angeblich auch der HSV den 23-jährigen WM-Fahrer im Visier habe. Letzteres ist nach MOPO-Informationen aus der Luft gegriffen. Chaloupek steht im Volkspark nicht auf der Liste, ein Transfer ist allein schon aus finanziellen Gründen kaum vorstellbar: Slavia Prag, dem Stammklub des Tschechen, soll eine Ablösesumme jenseits der 15-Millionen-Euro-Marke vorschweben.

Stepan Chaloupek ist kein Thema beim HSV

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Chaloupeks Vertrag beim Hauptstadtklub läuft noch bis 2030. Der HSV wird einen anderen Abwehrchef als Nachfolger von Ex-Leihgabe Luka Vuskovic verpflichten, der von Tottenham zu Brighton & Hove Albion wechselte. In der Mitte der Dreierkette half im Test gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) zuletzt Jordan Torunarigha aus. Es dürfte sich hierbei aber eher um eine Übergangsoption handeln: Sobald der gesuchte neue zentrale Verteidiger gefunden und unter Vertrag genommen ist, wird der Deutsch-Nigerianer wohl wieder auf die halblinke Seite rücken.

Stepan Chaloupek (r.) bei Tschechiens WM-Gruppenspiel gegen Südkorea Witters

Daniel Elfadli hat derzeit nur Außenseiterchancen. Am Samstag bekam Youngster Jason Bissi-Mouelle mehr Spielzeit als der Deutsch-Libyer, der als Wechselkandidat gilt. Wirklich heiß soll aber auch die Situation um die potenziellen HSV-Abgänge momentan nicht sein. Jean-Luc Dompé kehrte nach seinen Adduktorenproblemen am Dienstag ins Training zurück, wobei er den letzten Teil der Einheit individuell bestritt. Fabio Baldé blieb aufgrund von Fieber zu Hause.

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Nadir und Daka trainieren erstmals im Volkspark

Neben Nadir übte auch Daka erstmals in Hamburg. Der Sambier ist von der Fitness her auf einem guten Weg, zog nach seinem starken Debütauftritt gegen Heidenheim samt Tor und Vorlage nun zum Wochenstart das volle Trainingsprogramm durch. „Er deckt das Profil ab, das wir gesucht haben, spielt sehr intensiv und hat ein hohes Ethos, was das Verteidigen und Pressen betrifft“, sagte Polzin im MOPO-Interview über Daka. „Zudem verfügt er über ein brutales Tempo und spielt sehr mannschaftsdienlich.“

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Der 27-Jährige möchte nach zuletzt harten Monaten in Leicester wieder angreifen. Und Polzin glaubt, dass der HSV dafür die richtige Adresse ist: „Ich denke, dass wir ein Umfeld erschaffen haben, in dem Spieler, die eine kleine sportliche Delle hatten, wieder zu ihrer Topform finden können.“ Die Verantwortlichen im Volkspark wollen Daka auf diesem Weg schon kurzfristig helfen. Parallel suchen Sportdirektor Claus Costa und Chefscout Sebastian Dirscherl einen weiteren neuen Angreifer. Dabei betrachten sie verschiedene Profile, um neben Daka, Otto Stange und Yussuf Poulsen ein optimales Gefüge herzustellen.

Spekulationen auch um Wolfsburg-Stürmer Shiogai

Das Portal footballAsian brachte kürzlich wieder Kento Shiogai vom VfL Wolfsburg beim HSV ins Spiel. Tatsächlich beschäftigten sich die Hamburger zu Beginn des Jahres mal mit dem 21-jährigen Japaner, der letztlich für knapp zehn Millionen Euro von NEC Nijmegen zu den Niedersachsen wechselte. Für Wolfsburg schoss Shiogai in der Rückrunde der Vorsaison ein Tor in zwölf Partien, zuletzt meist als Joker. Danach ging es für den 1,80 Meter großen Angreifer zur WM, wo er lediglich in Japans erstem Gruppenspiel gegen die Niederlande (2:2) zu einem Kurzeinsatz kam.

Beim VfL, der sich im Sturm in diesem Sommer bereits mit Alessio Besio (22, SC Freiburg), Fraser Hornby (26, Darmstadt 98) und Ex-Hamburger Robert Glatzel (32) verstärkte, besitzt Shiogai einen Vertrag bis Sommer 2030. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de acht Millionen Euro. Beim HSV befindet sich Shiogai auf der erweiterten Kandidatenliste. Richtig heiß ist aber auch diese Personalie aktuell nicht.