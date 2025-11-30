HSV – Stuttgart im Liveticker: Glatzel in der Startelf! Das Spiel läuft

Der HSV empfängt den VfB Stuttgart im ausverkauften Volksparkstadion. Abstiegskampf trifft auf Europapokal. Die Hamburger brauchen nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen dringend einen Sieg, während die Stuttgarter mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Go Ahead Eagles in der Europa League in den Norden kommen. Mut machen wird den Rothosen dabei sicherlich das letzte Heimspiel, als man gegen den BVB, durch das späte Tor von Ransford Königsdörffer noch einen Punkt holen konnte. Darauf folgte jedoch eine enttäuschende Leistung gegen den FC Augsburg. Können die Jungs von Merlin Polzin diese Pleite abschütteln und endlich wieder einen Sieg einfahren? Um 15.30 ist Anpfiff. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.