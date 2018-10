HSV-Sturm gegen Bochum: Poker mit vier Assen

Dieser Poker ist für Christian Titz eher ungewöhnlich. Normalerweise macht der HSV-Trainer aus seiner Aufstellung kein großes Geheimnis. Für das heutige Spiel gegen Bochum im Volkspark sieht es anders aus. Die Auswahl in der Offensive ist so groß, dass die Entscheidung, wer einen Platz in der ersten Elf bekommt, wohl erst heute Vormittag fallen wird. Ein Poker mit vier Assen.

Trotz Bänderverletzung ist Fiete Arp gegen Bochum dabei. Darf er auch spielen? WITTERS Foto:

Seit zwei Spielen hat der HSV im Volksparkstadion kein Tor erzielt. Gegen Bochum soll diese Durststrecke nun beendet werden. Aber auf welche Spieler will Titz im Angriff setzen? Fiete Arp, Pierre-Michel Lasogga, Khaled Narey und Hee-Chan Hwang heißen die Kandidaten. Alle durften sich gestern beim Abschlusstraining im Volkspark noch mal anbieten. Jeder bekam seine Chance. Immer wieder wurde durchgewechselt.

Hee-Chan Hwang wurde nach seiner Länderspielreise geschont und ist gegen Bochum als Joker eingeplant. WITTERS Foto:

Gegen Bochum werden heute zumindest zu Beginn des Spiels wohl nur zwei der vier Sturm-Asse auf dem Platz stehen. Die Tendenz: Narey darf auf der rechten Außenbahn ran, Lasogga bekommt den Platz im Sturmzentrum. Arp und Hwang, die beiden zuletzt leicht angeschlagen waren, droht hingegen zunächst die Bank.

Khaled Narey kann fast überall in der Offensive spielen. Gegen Bochum darf er wohl auf der Außebahn ran. WITTERS Foto:

Endgültig werden die Karten heute Mittag auf den Tisch gelegt. Ein heißer Poker bis zum Anpfiff. Zwei Asse auf dem Platz, zwei als mögliche Joker auf der Bank. Kein schlechtes Blatt für ein erfolgreiches Spiel.