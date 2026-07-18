HSV-Stürmer Rayan Philippe spricht im MOPO-Interview über Ziele, seinen Landsmann Martin Adeline und die Unterschiede zwischen Deutschland und seiner Heimat.

Die französische Community im Volkspark erhielt gerade wieder Zuwachs. Zum Wochenstart stieß Martin Adeline zum HSV, sehr zur Freude seiner Landsleute, die wie er in Hamburg unter Vertrag stehen. Was erwartet den Franzosen beim HSV? Teamkollege Rayan Philippe kennt sich bestens damit aus und berichtet im Gespräch mit der MOPO von den Tücken, die bei einem Länderwechsel eine Rolle spielen können.

MOPO: Seit Montag ist Martin Adeline Ihr Kollege beim HSV. Wissen Sie noch, was das Erste war, worüber Sie mit ihm gesprochen haben?

Rayan Philippe (25): Ich habe ihm erklärt, wo die Unterschiede in der Mentalität liegen. Das ist etwas anders als in Frankreich und ich dachte, es wäre wichtig, dass er das weiß.

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Philippe kannte HSV-Zugang Adeline bereits als Spieler

Wo liegen denn die entscheidenden Unterschiede?

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In Frankreich läuft es vor allem in den Trainingseinheiten deutlich ruhiger ab. Da regiert mitunter das Motto, dass man innerhalb der Woche auch mal einen Gang rausnehmen kann und dann im Spiel voll da ist. Hier aber heißt es immer: volle Intensität, volle Power! Das wird in jedem Training von uns verlangt. Daran muss man sich als Franzose erst gewöhnen. Das Leben an sich ist allerdings ähnlich. Wobei ich sagen muss: Die französische Küche ist die bessere (lacht).

Kannten Sie Adeline bereits vor seinem Wechsel zum HSV?

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Nicht persönlich, aber als Spieler. Ich verfolge den französischen Klubfußball natürlich intensiv. Er war einer der auffälligsten Spieler in der Ligue 2 und hatte großen Anteil daran, dass Troyes aufgestiegen ist. Martin war also kein Fremder für mich. Er wird uns helfen.

Mit Martin Adeline (2.v.l.) hat Philippe jetzt einen weiteren Landsmann im Team. WITTERS

Sie selbst starten in Ihre bereits vierte Saison in Deutschland. Nachdem Sie im Sommer 2023 aus Luxemburg nach Braunschweig gewechselt waren, folgte vor einem Jahr der Sprung zum HSV. Hatten Sie selbst Anpassungsprobleme, als Sie nach Deutschland kamen?

In den ersten sechs Monaten schon. Man kommt in dieses Land und denkt: Okay, ich bin ein guter Spieler, ich habe Qualität, das wird schon alles – also muss ich mich nicht ändern. Aber so einfach ist es nicht. Wenn man in ein anderes Land wechselt, muss man sich anpassen.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Da sind wir wieder beim Thema Mentalität. Ich musste verstehen, wie es hier läuft. Du darfst dich als Spieler nicht so verhalten, wie du es aus Frankreich vielleicht gewohnt bist. Wenn du am Wochenende spielen willst, dann musst du die ganze Woche über Gas geben und darfst dich nicht ausruhen und es locker angehen lassen. Sonst spielst du nicht.

Frankreichs Fußball befindet sich im Aufschwung

Der HSV verpflichtete in den vergangenen Jahren auffällig viele Franzosen. Grundsätzlich herrscht fast weltweit ein großer Hype um französische Spieler. Verraten Sie es uns: Was läuft in Ihrem Land in der Talente-Entwicklung besser als in anderen Ländern?

Es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, was wir außerhalb des Platzes machen. Bei uns wird noch immer sehr viel auf der Straße gespielt. Fast jeder französische Fußballer wächst so auf. Bei mir war es auch so. Da lernst du Dinge, die du sonst schwer erlernen kannst. Das könnte einer der Gründe sein. Aber mir gefällt es, dass die ganze Welt von Frankreich schwärmt – trotz des Ausscheidens im WM-Halbfinale. Ist doch toll, wenn über dein Land so gesprochen wird.

Sie selbst waren kurz nach Ihrem Start beim HSV auch in aller Munde, nachdem Sie in den ersten sechs Spielen dreimal getroffen hatten. Wie blicken Sie auf Ihr erstes Jahr in Hamburg zurück?

Mit geteilten Emotionen. Ich würde sagen: Mein Start war gut, ich habe schnell dazugelernt, viel gespielt und auch Tore geschossen. Aber der zweite Teil der Saison war dann schwieriger für mich. Das lag auch daran, dass ich eine Weile lang Knöchelprobleme hatte und etwas aus dem Tritt kam. In dieser Zeit hat die Mannschaft dann sehr gut gespielt und es gab wenig Grund für Veränderungen. Deswegen würde ich sagen: Meine Saison war eine Mischung aus Gutem und Schlechtem. Aber über allem steht natürlich, dass wir die Klasse gehalten und damit unser Ziel erreicht haben.

In Ihrer Premieren-Saison erzielten Sie in 28 Partien fünf Tore. Was haben Sie sich für die neue Saison vorgenommen?

Das Wichtigste ist erst einmal die Vorbereitung. Ich will hart arbeiten und mich bestmöglich präsentieren, um zum Saisonstart eine Option für die Startelf zu sein.

Setzen Sie sich eine Tor-Marke als Ziel?

Nein, das mache ich nie. Wenn man sich ein Limit setzt, ist das nicht gut, weil man zufrieden sein könnte, sobald man dieses Limit erreicht hat (schmunzelt).

Philippe könnte beim HSV eine neue Rolle einnehmen

Nach den Abgängen von Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel und Damion Downs verfügt der HSV aktuell mit Yussuf Poulsen und Otto Stange über nur zwei gelernte Stürmer. Innerhalb des Vereins gibt es auch Stimmen, die Ihnen eine größere Rolle zum Beispiel als zweite Spitze zutrauen. Wie denken Sie darüber?

Wie wir spielen, hat unser Trainer zu entscheiden. Richtig ist aber, dass ich auch in Braunschweig häufig als zweite Spitze zum Einsatz kam und das gut funktioniert hat. Aber ob nun wie hier bisher, rechts, oder stattdessen in der Mitte, links oder auf der Zehn – letztlich kann man auf jeder Position eine Menge bewirken. Es hängt sicherlich auch von unserer taktischen Ausrichtung ab.

Als Aufsteiger erreichte der HSV in der Vorsaison einen guten 13. Platz. Ihr Vize-Kapitän Nicolás Capaldo hat kürzlich in einer Ansprache betont, dass es nun das Ziel sei, in der kommenden Bundesliga-Saison noch besser abzuschneiden. Gehen Sie da mit?

Wir arbeiten täglich daran, besser zu werden. Entsprechend ist es auch unser Ziel, eine bessere Saison als die vorherige zu spielen. Das kann sich auch in unserer Zweikampfquote, der Anzahl unserer intensiven Läufe sowie in der Qualität unserer Abschlüsse widerspiegeln.

Philippe bereitet sich aktuell mit dem HSV auf die neue Bundesliga-Saison vor. WITTERS

Der Start wird allerdings ziemlich knackig. Bei Borussia Dortmund steigt am 29. August direkt das erste Topspiel der Saison. Samstagabend, mehr als 80.000 Fans und die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit – was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an dieses Spiel denken?

Dass es ein großer Gegner in einem gewaltigen Stadion sein wird – und dass uns ein besonderer Abend bevorsteht. Aber ehrlich gesagt, ist derzeit ein anderes Spiel in meinem Kopf.

Welches?

Das am Samstag bei Rapid Wien. Es ist unser erstes Testspiel des Sommers und ich freue mich riesig darauf, dass es jetzt wieder so richtig losgeht. Das ist erst mal das Wichtigste. Da geht es bereits darum, gute Leistungen zu zeigen und sich zu empfehlen. Wie gesagt: Man sollte sich nie ausruhen.

Auch wenn Sie das offenbar perfekt verinnerlicht haben: Gibt es etwas, woran Sie sich trotz allem vermutlich niemals in Deutschland gewöhnen können?

Oh ja – das Wetter! Das wird immer so bleiben. Vor allem im Winter ist es manchmal schwer auszuhalten. Aber das müssen Sie verstehen, ich komme aus Nizza (lacht).