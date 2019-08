HSV-Stürmer im Interview: Wie Wintzheimer deutsche Fußball-Geschichte schrieb

Nach dem Remis zum Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt (1:1) stand Bibiana Steinhaus im Fokus, weil sie es war, die als Video-Assistentin für den HSV-Elfmeter sorgte, den Aaron Hunt in letzter Sekunde verwandelte. Doch Manuel Wintzheimer war es, der erst dafür gesorgt hatte. In der MOPO spricht der 20-jährige Angreifer über die Szene und seine Rolle in Hamburg.

Erster Videobeweis der Zweiten Liga MOPO: Herr Wintzheimer, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie am vergangenen Sonntag gegen Darmstadt deutsche Fußball-Geschichte geschrieben haben?

Manuel Wintzheimer: Ja, es war der erste Videobeweis in der Zweiten Liga … … der aus Ihrer Sicht aber eigentlich unnötig war, oder?

Es war ein Foul, weil ich am Fuß getroffen wurde. Aber es ging auch alles sehr schnell und ich habe mir die Szene im Nachhinein nicht noch einmal angesehen. Was ging in Ihnen vor, als der Schiedsrichter noch einmal zur Seitenlinie lief, um sich die Szene anzuschauen? Schließlich war es die letzte Chance auf den Ausgleich.

Ich war mir ziemlich sicher, dass es Elfmeter geben würde. Das habe ich auch meinen Mitspielern gesagt. Fein spricht über typische Szene Adrian Fein, der Sie schon aus der Jugend in der Bayern-Auswahl und aus München kennt, sagte nach dem Abpfiff, es wäre eine typische Wintzheimer-Szene gewesen.

Ein Stürmer muss immer auf solche Situationen lauern, auf Missgeschicke des Gegenspielers oder dass er mal ungeschickt hingeht. Aber sicher kann man nicht behaupten, dass ich die ganze Zeit hinfalle. Die Elfmeter-Szene gegen Darmstadt war sinnbildlich für Ihre bisherige Zeit beim HSV. Es ist in diesem Jahr der Eindruck entstanden, dass Ihnen nichts geschenkt wird, dass Sie sich jede Chance hart erkämpfen müssen. Entspricht das Ihrem Naturell?

Ich bin ein junger Spieler, das muss so sein! Natürlich war es am Anfang ein schwerer Weg, als ich nicht zum Einsatz gekommen bin. Aber mir war immer klar, dass es vom Junioren- in den Herrenfußball ein großer Schritt ist. Jetzt bin ich froh, dass ich mich zeigen kann und meine Spielzeit bekomme. HSV-Stürmer körperlich in Topform Sie sind sehr gut durch die Vorbereitung gekommen. Wie fühlen Sie sich?

Absolut top. Ich bin körperlich sehr gut drauf, habe jede Einheit mitgemacht. Ich bin unverletzt geblieben, das ist das Wichtigste. Im Sommer wurde darüber spekuliert, dass Sie den HSV schon wieder verlassen wollten. War es eine Option für Sie, Hamburg zu verlassen?

Anfragen waren da, aber für mich war klar, dass es für mich das Beste ist, mich beim HSV durchzukämpfen. Zum Glück bin ich geblieben. In der Sturm-Hierarchie auf Rang zwei In der Sturm-Hierarchie sind Sie hinter Lukas Hinterseer und vor Bobby Wood die Nummer zwei. Wie bewerten Sie diese Situation?

Gar nicht. Ich gebe einfach in jedem Training Gas, versuche mich zu empfehlen. Ob es eine Sturm-Hierarchie gibt, darüber mache ich mir keine Gedanken. Lukas und Bobby sind gute Stürmer, beide sehr erfahren. Von ihnen kann ich viel lernen, daher bin ich froh, dass sie da sind. Es heißt, dass der HSV noch einen Stürmer verpflichten will. Verfolgen Sie das?

Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin hier, gebe jeden Tag mein Bestes. Ob noch einer kommt oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Neue Option auf der Außenbahn Sie galten immer als klassischer Mittelstürmer, doch Dieter Hecking hat Sie in der Vorbereitung auch auf dem Flügel eingesetzt. Eine Rolle, die Ihnen gefällt?

Ich hatte zuvor noch nicht auf der Außenbahn gespielt, aber ich muss schon sagen, dass es mir Spaß macht. Man lernt andere Wege, andere Spielsituationen kennen. So entwickelt man sich immer weiter. Ihre Entwicklung begann im Frankenland, mit dem HSV kehren Sie am Montag in die Heimat zurück. Ein besonderes Spiel für Sie?

Nürnberg ist noch ein Stück von meinem Heimatort entfernt, aber die Spiele mit dem FC Bayern gegen den Club waren immer Derbys für mich. Meine Familie und sicher auch ein paar Freunde werden im Stadion sein. Wie ist Ihre Bilanz gegen Nürnberg?

Das weiß ich gar nicht. Aber mit der Bayern-Jugend haben wir gewonnen.