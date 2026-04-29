HSV-Stürmer Glatzel vor besonderem Jubiläum: Beendet er eine Negativserie?

Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wartet auf den HSV beim Gastspiel in Frankfurt ein doppeltes Jubiläum. Es ist das 100. Bundesliga-Duell der beiden Traditionsvereine. Die Hamburger wollen nach mehr als 15 Jahren endlich wieder einen Sieg gegen die Eintracht holen. Helfen soll dabei Robert Glatzel, der am Wochenende sein 150. Spiel für den HSV machen wird.

Seit 13 Bundesliga-Duellen ist Frankfurt gegen den HSV ungeschlagen. Gegen keinen anderen Verein hatten die Hessen bislang in der Ersten Liga eine längere Erfolgsserie. Den letzten HSV-Sieg gegen die Eintracht gab es im Januar 2011. Damals traf Mladen Petric zum 1:0-Sieg. Für den Kroaten war es einer von insgesamt 61 Treffern im HSV‑Trikot. Nur Rafael van der Vaart (66), Sergej Barbarez (76) und Glatzel (84) haben in diesem Jahrtausend häufiger für den HSV getroffen.

Besonders torgefährlich ist Glatzel in der Startelf

Während Petric, van der Vaart und Barbarez ihre Tore für den HSV in der Bundesliga, im DFB-Pokal und im Europapokal erzielten, hat Glatzel 73 seiner bislang 84 Treffer in der Zweiten Liga erzielt. Doch mittlerweile liefert er auch in Liga eins. Ziemlich beeindruckend ist dabei seine Erfolgsquote, wenn der 32-Jährige in der Startelf steht.

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In sechs Bundesliga-Spielen durfte Glatzel in dieser Saison bislang von Beginn an ran. Bei diesen Auftritten war er an fünf HSV-Treffern direkt beteiligt: drei Tore, zwei Vorlagen. Im Schnitt war er bei seinen Startelf-Einsätzen damit alle 78 Minuten an einem Treffer beteiligt. Bei dieser Quote vor dem gegnerischen Kasten kann kein anderer HSV-Profi in dieser Saison mithalten.

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In zwei Spielen in Folge hat Glatzel zuletzt getroffen. In Frankfurt dürfte er am kommenden Samstag die nächste Chance erhalten. Kann er seine Erfolgsserie fortsetzen? Es würde auf jeden Fall zu seinem Jubiläumsspiel passen. Aus dem aktuellen Kader ist Glatzel nach Bakery Jatta (231), Daniel Heuer Fernandes (188) und Miro Muheim (158) der vierte Profi, der die 150-Spiele-Marke im HSV-Trikot knackt.