Nach sieben Wochen Urlaub haben die HSV-Profis die Arbeit wieder aufgenommen. Zwei starteten dabei besonders früh, ein anderer fiel ob des Hamburger Wetters aus allen Wolken.

Der komplette Check vor der Sommer-Vorbereitung: HSV-Profi Albert Grønbæk lässt sich auf Herz und Nieren prüfen. Witters

Es geht wieder los – und für einige HSV-Profis wurde der erste Arbeitstag der Sommer-Vorbereitung gleich zur Frühschicht. Um 8.45 Uhr marschierten Albert Grønbæk und Albert Sambi Lokonga als Erste zu den medizinischen Tests im Volkspark, ehe die Kollegen nach und nach folgten. Es war der Auftakt zu einer Mammut-Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit, für die der HSV erneut das Ziel Klassenerhalt ausgeben wird.

Der HSV ist zurück aus dem Urlaub und manch einer staunte ob der Begleiterscheinungen nicht schlecht. Am Sonntagabend war Jean-Luc Dompé aus Paris kommend in Hamburg eingeflogen und an hochsommerliche Temperaturen von mehr als 30 Grad gewöhnt. Angesichts des Regenwetters in der Hansestadt konnte er seinen Frust nicht verbergen. „Ich war in Paris, dort schlagen die sich um Klimaanlagen – und jetzt bin ich hier wieder im Regen“, ließ er via Snapchat wissen.

Die HSV-Profis lassen sich auf Herz und Nieren prüfen

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Dompé, der den HSV in diesem Sommer bei Gelegenheit gern verlassen würde, wird es verschmerzen können, zumal die Temperaturen in Kürze wieder ansteigen sollen. Wie seine Kollegen machte er sich nach dem Umziehen im Trainingstrakt auf den Weg in das nur 200 Meter entfernte „Athleticum am Volkspark“ und absolvierte seine Übungen. Dabei traten die Profis in Zweiergruppen an. Während die einen auf Herz und Nieren geprüft wurden, mussten die anderen zeigen, wie viel Kraft in ihnen steckt. Am Dienstag werden die Rollen dann getauscht.

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Mit dabei waren am Montag auch die beiden Zugänge des Vereins. Für Kofi Amoako (kam für eine Ablöse von knapp zwei Millionen Euro aus Dresden) war es der erste Auftritt im Volkspark als HSV-Profi. Grønbæk hingegen kennt das Terrain bereits in- und auswendig. Anders als zuletzt ist er nun aber de facto Angestellter des Vereins. Spielte der Däne in der vergangenen Halbserie noch auf Leihbasis beim HSV, kaufte der Verein ihn inzwischen für 4,7 Millionen Euro von Stade Rennes. Grønbæk ist zugleich der erste aktuelle Nationalspieler, der direkt in die Vorbereitung einstieg. Vor vier Wochen war er noch für Dänemark im Einsatz.

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Der Jüngste aller Zeiten: Louis Lemke, der kürzlich gegen Freiburg in der Bundesliga debütierte, bei seinen Übungen im „Athleticum am Volkspark“. Witters Alexander Røssing-Lelesiit setzt aktuell noch seine Reha nach überstandener Verletzung fort. Witters Der frühe Vogel: Jordan Torunarigha war um 9 Uhr einer der ersten HSV-Profis, der zu den Leistungstests antrat. Witters

Während die Profis nebenan schwitzten, ließ es das Trainer-Team zum Auftakt zumindest körperlich ruhiger angehen, dafür aber rauchten die Köpfe. Auch Merlin Polzin und sein Stab nutzten den Montag zu intensiven Besprechungen und Meetings.

Der HSV startet Ende August in Dortmund in die Bundesliga-Saison

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Für die Trainer und ihre Profis steht fortan ein intensiver Sommer an. Erst in 54 oder 55 Tagen (je nach Terminierung) startet der HSV bei Borussia Dortmund (29./30. August) in seine zweite Erstliga-Saison nach dem Aufstieg. Zwei Trainingslager stehen an, zunächst von Mittwoch bis Samstag im dänischen Helsingør, kurz darauf dann in Längenfeld/Tirol (19. bis 25. Juli). An einem dritten Trip (Anfang August in den „Home Ground“ von Ausrüster adidas in Herzogenaurach) wird noch gearbeitet.

Zudem arbeitet das Team-Management mit Hochdruck an weiteren Testspielen. Bislang sind lediglich zwei Begegnungen terminiert: Am 18. April bei Rapid Wien und daheim am 1. August gegen den FC Everton. Pflichtspiel-Auftakt ist am 24. August der Pokal-Auftritt beim Drittligisten SC Verl.