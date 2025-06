HSV-Stars stehen vor Doppel-Abschied: Kommt es zum großen Knall im Volkspark?

Sie zählten in der vergangenen Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern des HSV. Davie Selke avancierte mit 22 Treffern zum Torgaranten und wurde Schützenkönig der 2. Liga. Ludovit Reis marschierte vor allem in der Saison-Endphase voran und zog seine Kollegen mit. Schöne Geschichten, die durch den Aufstieg abgerundet wurden, die nun aber abrupt enden könnten: Gibt es in dieser Woche womöglich den Doppel-Abschied der beiden Aufstiegshelden?

Bereits seit Wochen buhlt der FC Brügge um Reis und will den 24-Jährigen unbedingt verpflichten. Nachdem der HSV sich zunächst stur gestellt hatte, kam zuletzt Bewegung in die Angelegenheit. Zuletzt sollen die Belgier eine Fixsumme in Höhe von etwa fünf Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen im Bereich von 500.000 Euro geboten haben.

Bei Ludovit Reis geht es wohl nur noch um die Ablöse

Zwar würden die HSV-Bosse Reis auch gern weiterhin einen Verbleib plus einer Vertragsverlängerung über 2026 hinaus schmackhaft machen. Mittlerweile aber scheinen sie einzusehen, dass daraus nichts wird. Zu groß ist Reis‘ Wechselwunsch. Der Niederländer will mit Brügge in der Champions League spielen und den sportlich nächsten Schritt machen. Sein großes Ziel ist eine Berufung in das niederländische Nationalteam.

Geht jetzt alles ganz schnell? Abwarten. Zeitdruck haben die Hamburger nicht. Vieles spricht dafür, dass Brügge sein Angebot noch mal wird erhöhen müssen.

HSV-Poker: Situation bei Davie Selke bleibt verfahren

Während sich in Bezug auf Reis einiges bewegt, herrscht in Sachen Selke schon seit längerem Stillstand. Seit Januar verhandelten der Angreifer und HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz über einen neuen Vertrag. Derzeit ist Selke ablösefrei, sein HSV-Kontrakt läuft Ende dieses Monats aus.

Seit Wochen aber ist die Situation verfahren. Weder der HSV noch Selke scheinen bereit zu sein, den entscheidenden Schritt auf die Gegenseite zuzugehen. Die Folge: kein Fortschritt, stattdessen zunehmend Frustration beim Torjäger, dem vor allem Anfragen aus der Bundesliga und der Premier League vorliegen. Die Selke-Seite vermutet sogar, dass die HSV-Bosse eigentlich gar nicht vorhaben, den Vertrag zu verlängern. Zieht Selke daraus nun seine Schlüsse und verkündet zügig seinen Abschied?

Noch werden Reis und Selke als HSV-Profis geführt. Alles spricht aber für den Abschied der beiden Leistungsträger. Möglich, dass es in dieser Woche sogar zum Doppel-Knall im Volkspark kommt …