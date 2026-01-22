Luka Vuskovic ist in aller Munde. Weil er die beste Zweikampfquote der Bundesliga hat (69,9 Prozent). Weil er in seiner Altersklasse der zweitwertvollste Verteidiger der Welt ist – mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Und weil ihn wegen dieser Fabelzahlen alle Topklubs in Europa auf dem Transferzettel haben. Wie geht er mit all diesem Trubel um? Das erklärt der 18-Jährige in der MOPO. Vuskovic spricht über Derbys, seinen Austausch mit Tottenham und Bruder Mario – mit dem er unbedingt für den HSV spielen möchte.



