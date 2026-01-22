mopo plus logo
Luka Vuskovic bejubelt ein Tor für den HSV

Abwehrjuwel Luka Vuskovic begeistert die Fans – wird Stand jetzt aber nur bis zum Saisonende für den HSV jubeln. Foto: WITTERS

paidHSV-Star Vuskovic über seine Zukunft: „In Tottenham wissen sie von meinem Traum“

Luka Vuskovic ist in aller Munde. Weil er die beste Zweikampfquote der Bundesliga hat (69,9 Prozent). Weil er in seiner Altersklasse der zweitwertvollste Verteidiger der Welt ist – mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Und weil ihn wegen dieser Fabelzahlen alle Topklubs in Europa auf dem Transferzettel haben. Wie geht er mit all diesem Trubel um? Das erklärt der 18-Jährige in der MOPO. Vuskovic spricht über Derbys, seinen Austausch mit Tottenham und Bruder Mario – mit dem er unbedingt für den HSV spielen möchte.

