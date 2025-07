HSV-Star klagt nach Tests: „Wegen sowas kann ich mit Fußball aufhören“

Die Leistungstests vor dem öffentlichen Trainingsauftakt auf dem Platz finden hinter verschlossenen Türen statt, die Einblicke in die Abläufe im HSV-Campus sowie im UKE sind also überschaubar. Bereits am Montag aber veröffentlichte der Verein einige Schnappschüsse von den verschiedenen Fitnessübungen – und in Jean-Luc Dompé teilte auf Social Media zudem ein Profi ein paar Bilder. Der Franzose kam kräftig ins Schwitzen.

Dompé war Teil jener Mannschaftsgruppe, die am Montagmittag zunächst im Athletikum des UKE die ersten medizinischen Tests absolvierte. Dazu gehörte etwa eine Übung auf einem Laufband, während dem die Spieler eine spezielle Maske vor dem Mund sowie Elektroden auf dem Oberkörper trugen. Das dient dann unter anderem der Überprüfung der Herzfrequenz bei hoher Intensität – und soll die Profis ganz gezielt an ihre Grenzen bringen.

Profis absolvieren spezielle Übungen in UKE und Campus

Dompé hat schon einige Tests dieser Art hinter sich und war sich entsprechend bewusst, was da auf ihn wartet. Zunächst postete er auf Snapchat ein Foto des Laufbands und ahnte dabei bereits, dass der Test „scheiße“ (auf Französisch: „chier“) werden würde. Als er das Programm dann absolviert hatte, teilte der Flügelspieler ein Selfie, auf dem er mit verschwitztem Gesicht zu erkennen ist. Dazu schrieb er, offensichtlich ironisch gemeint, aber sich trotzdem beklagend über den immensen Anstrengungsgrad: „Für solche Dinge kann ich mit dem Fußball aufhören.“

Und weiter geht’s in der AOA. ? Hier stehen eher die Mobilitäts-Themen im Vordergrund der Tests. #Ferro macht natürlich eine 1A-Figur und zeigt uns auch noch eine Capoeira-Einlage. ??#nurderHSV pic.twitter.com/KiMeh76aXh — Hamburger SV (@HSV) June 30, 2025

Natürlich wird der 29-Jährige, der seinen HSV-Vertrag vor dem Aufstieg bis 2027 verlängert hatte, seine Karriere noch längst nicht beenden. Am Dienstagmorgen vor 9 Uhr fuhr Dompé am Volksparkstadion vor, um den zweiten Teil der Medizintests zu absolvieren. Im Campus stehen für ihn, Robert Glatzel, Noah Katterbach und Co. unterschiedliche Übungen zu Mobilisation, Gleichgewicht, Stabilisierung und Reaktionsfähigkeit an, an denen sich die zweite Gruppe um Daniel Elfadli, Daniel Heuer Fernandes und Neuzugang Jordan Torunarigha bereits am Montag versuchen durfte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hamburger SV (@hsv)

Auch Fotos hierzu publizierte der HSV bereits in den sozialen Netzwerken. Einigen Fans fiel dabei besonders auf, welch kräftige Statur Abwehrtalent Joel Agyekum hat. Unter einem oberkörperfreien Bild des 20-Jährigen schrieb ein User auf X: „Ageykum wird crazyyyyy diese Saison.“ Und ein User auf Instagram kommentierte: „Tolle Bilder – aber wieso ist auf Slide 12 ein Schrank zu sehen?“ Dieses Bild war das von Agyekum, der 1,90 Meter großen Kante, die Ende April seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte – knapp drei Monate nach seinem Zweitliga-Debüt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnappt sich der HSV diesen Verteidiger im zweiten Versuch?

Genauso wie Dompé wird Agyekum an diesem Mittwoch dabei sein, wenn es im Volkspark erstmals wieder auf den Rasen geht. Wichtig zu wissen für alle Fans: Die erste Einheit der Sommervorbereitung startet nun doch bereits um 11 Uhr und nicht wie ursprünglich geplant um 14 Uhr. Diese Änderung gab der HSV am Dienstagmittag bekannt.