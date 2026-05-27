HSV-Star jetzt zwölf Millionen Euro wert – Sextett um Dompé fällt ab

Weder bei den größten Marktwertgewinnern noch bei den größten ‑verlierern der Bundesliga sind diesmal Profis zu finden, die noch bis mindestens Ende Juni beim HSV unter Vertrag stehen. Das liegt wohl auch daran, dass Luka Vuskovic nach seinem Sprung von 40 auf 60 Millionen Euro im März nun auf demselben Niveau bleibt. Über ein Upgrade dürfen sich dafür neun andere (Noch-)Hamburger freuen. Im Rahmen der Neubewertung des Portals transfermarkt.de fällt allerdings auch ein Rothosen-Sextett um Jean-Luc Dompé ab.

Der Franzose, der in der Rückrunde nur zweimal in der HSV-Startelf stand und deshalb als Verkaufskandidat gilt, ist statt 3,5 Millionen Euro nun nur noch 2,5 Millionen Euro wert. Einen größeren Absturz gibt es unter all den Profis, die zumindest bis zuletzt im Volkspark aufliefen, nur für Damion Downs: Die zum FC Southampton zurückkehrende Sturm-Leihgabe fällt sogar um zwei Millionen Euro ab (von sechs auf vier).

Drei HSV-Leihgaben um Downs verlieren an Marktwert

Downgrades erhalten zudem Daniel Elfadli (von 3,5 auf drei Millionen Euro), Donezk-Leihgabe Giorgi Gocholeishvili (von 2,5 auf zwei Millionen Euro), der verletzungsanfällige Kapitän Yussuf Poulsen (von 1,5 auf eine Million Euro) sowie Leihspieler Philip Otele, der wie Dompé eine Million Euro an Marktwert verliert (von vier auf drei Millionen Euro) und vor der Rückkehr zu seinem Stammklub FC Basel steht.

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Neben Vuskovic bleibt auch Fábio Vieira bei seinem bisherigen Wert (18 Millionen Euro). Da davon auszugehen ist, dass weder der Kroate noch Vieira zum Stichtag 1. Juli vertraglich an den HSV gebunden sein werden, wird es dann voraussichtlich einen neuen wertvollsten Hamburger Profi geben. Vorbehaltlich möglicher Zugänge dürfte das dann Albert Sambi Lokonga sein. Der Belgier springt laut den Experten von transfermarkt.de von zehn auf jetzt stolze zwölf Millionen Euro. Hinter ihm reiht sich ein anderer, im Vorjahr verpflichteter Mittelfeldmann ein: Nicolai Remberg, der ebenfalls um zwei Millionen Euro zulegt (von sieben auf neun).

Großes Upgrade für Sambi Lokonga, Remberg und Capaldo

Den in absoluten Zahlen größten HSV-Sprung verzeichnet Nicolás Capaldo. Der Argentinier legt um drei Millionen Euro zu – und ist statt „nur“ fünf ab sofort acht Millionen Euro wert. Über kräftige Zuwächse können sich zudem die beiden Youngster Fabio Baldé (von drei auf fünf Millionen Euro) und Otto Stange (von 2,5 auf vier Millionen Euro) freuen. Ransford Königsdörffer macht vor seinem ablösefreien Wechsel zu Mainz 05 auch noch einen Satz nach oben: von vier auf fünf Millionen Euro.

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Etwas kleinere Upgrades sind bei zwei Verteidigern zu verzeichnen. Warmed Omari ist nun vier Millionen Euro wert (vorher 3,5) und Youngster Shafid Nandja, der kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieb, immerhin schon 500.000 Euro (vorher 175.000). Nachwuchstorhüter Fernando Dickes wird auf der Website des Portals erstmals mit einer Summe versehen: Der 18-Jährige wird fortan mit 300.000 Euro geführt – und zählt somit zu den insgesamt neun Marktwertgewinnern des HSV.