Bei 16 Pflichtspielen kam Robert Glatzel für den HSV in dieser Saison bislang zum Einsatz. Mit dem Stürmer auf dem Rasen holten die Hamburger im Schnitt 1,5 Punkte pro Partie. Bei den 13 Auftritten ohne Glatzel waren es zum Vergleich durchschnittlich 0,92 Zähler. Gesetzt wurde auf den Angreifer zuletzt trotzdem gar nicht mehr. Das können viele Fans und auch der 32-Jährige selbst nicht verstehen. Die MOPO hat Glatzel zum exklusiven und sehr offenen Gespräch getroffen. Es wird deutlich: Der Fan-Liebling ist angefressen.





