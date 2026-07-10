Nicolas Capaldo erlebte einen Traum-Sommer. Er debütierte für Argentinien und traf Superstar Lionel Messi. Jetzt soll der HSV profitieren.

Nicolás Capaldo ist zurück beim HSV und gibt auf dem Trainingsplatz direkt die Richtung vor. Witters

Mit viel Applaus und zahlreichen Umarmungen wurde Nicolas Capaldo am Donnerstag von seinen Mitspielern im HSV-Trainingslager in Dänemark empfangen. Hinter dem Argentinier liegen aufregende Wochen. Er feierte sein Debüt in der Nationalmannschaft und durfte gemeinsam mit Superstar Lionel Messi trainieren. Gleich mehrere Träume gingen für ihn in Erfüllung. Die besonderen Erlebnisse sollen ihm nun Rückenwind für die neue Saison im HSV-Trikot geben.

„Es ist schön, euch alle wiederzusehen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub. Jetzt ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Jetzt ist es Zeit, eine bessere Saison als die letzte zu absolvieren. Auf geht’s“, sagte Capaldo nach seiner Ankunft in Helsingør bei einer kurzen Ansprache an die Mannschaft. Im Gespräch mit den Vereinsmedien blickte er wenig später auch auf seinen bislang außergewöhnlichen Sommer zurück.

Premiere in der Nationalmannschaft gegen Honduras

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Unmittelbar nach der vergangenen Saison war Capaldo für den erweiterten WM-Kader Argentiniens nominiert worden. Statt in den Urlaub ging es für den HSV-Anführer in die USA zur Nationalmannschaft. Dort feierte er in Houston beim 2:0-Testspielerfolg gegen Honduras sein Debüt im argentinischen A-Team.

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„Es war sehr besonders für mich, Teil der Gruppe sein zu dürfen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit erhalten habe. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Für die Nationalmannschaft zu spielen, ist das Erste, woran du als Kind glaubst“, erzählt Capaldo, der am Ende vor allem „stolz“ war – auch wenn er es nicht in den endgültigen WM-Kader der Argentinier schaffte.

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Capaldo ist auch ohne WM-Teilnahme „stolz“

„Es geht nicht größer, als beim amtierenden Weltmeister dabei sein zu dürfen“, findet er. „Ich habe dort mit den besten Fußballern trainiert. Die Intensität und die Qualität waren so hoch. Das war etwas ganz Besonderes.“

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Fast sprachlos machte ihn die Begegnung mit Lionel Messi. „Es fällt mir schwer, die passenden Wörter dafür zu finden“, beschreibt Capaldo. „Ich habe ihn vorher noch nie getroffen, also war es das erste Mal für mich. Er ist der beste Spieler der Geschichte und seit meiner Kindheit mein Idol. Wenn ich ihn angesehen habe, wurde ich emotional.“

Für Messi fehlen Capaldo die passenden Wörter

Dass Messi, der in seiner Karriere nahezu alles gewonnen hat und mittlerweile bereits 39 Jahre alt ist, noch immer mit harter Arbeit vorangeht und alle in seinem Team mitzieht, beeindruckte Capaldo besonders. „Das ist etwas, was ich von der Länderspielreise mitnehme“, meint der 27-jährige Defensiv-Allrounder.

Davon soll nun auch der HSV profitieren. Mit vollen Akkus, neuem Selbstvertrauen und einem emotionalen Messi-Boost ist der Vizekapitän der Hamburger in die Saisonvorbereitung gestartet. „Es ist schön, wieder am Start zu sein“, sagt er. „Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Es ist eine neue Herausforderung.“