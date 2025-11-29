mopo plus logo
Claus Costa schaut ernst

Claus Costa stieg im März 2023 zum Sportdirektor auf und gestaltet den HSV-Kader federführend. Foto: WITTERS

HSV-Sportchef im Interview: Holen Sie im Winter neue Spieler, Herr Costa?

Claus Costa (41) hat seinen Vertrag gerade erst verlängert. Und bald wartet neuer Papierkram, denn der HSV dürfte auf dem Transfermarkt aktiv werden. In der MOPO erklärt der Sportdirektor die Pläne für den Winter. Costa sagt, wer kommen könnte und wie die Bosse mit den Abgangskandidaten umgehen. Es geht um die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes und Ransford Königsdörffer, um Frust bei Yussuf Poulsen – und Urteile über Fábio Vieira.


