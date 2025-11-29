Claus Costa (41) hat seinen Vertrag gerade erst verlängert. Und bald wartet neuer Papierkram, denn der HSV dürfte auf dem Transfermarkt aktiv werden. In der MOPO erklärt der Sportdirektor die Pläne für den Winter. Costa sagt, wer kommen könnte und wie die Bosse mit den Abgangskandidaten umgehen. Es geht um die Zukunft von Daniel Heuer Fernandes und Ransford Königsdörffer, um Frust bei Yussuf Poulsen – und Urteile über Fábio Vieira.





