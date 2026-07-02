Der HSV legt in Dortmund los und empfängt dann Mainz im Volkspark. Nach Ablauf seiner Doping-Sperre könnte Mario Vuskovic beim Nordderby im November wieder dabei sein.

Knallstart für den HSV: Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin tritt zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison auswärts bei Vizemeister Borussia Dortmund an. Zum ersten Heimspiel kommt Mainz in den Volkspark. Besonders wird das Comeback-Spiel von Mario Vuskovic.

Am Donnerstag hat die Bundesliga (ehemals DFL) die Spielpläne für die neue Saison veröffentlicht. Wie im vergangenen Jahr nach dem Aufstieg (0:0 in Mönchengladbach) müssen die Hamburger zunächst wieder auswärts ran – und das am 29. oder 30. August direkt in Dortmund mit einer maximal anspruchsvollen Aufgabe. „Natürlich hätten wir die Saison gerne mit einem Heimspiel gestartet. Trotzdem freuen wir uns sehr auf dieses Duell. Dortmund ist ein Top-Gegner mit einem besonderen Stadion“, sagt Trainer Merlin Polzin.

Bundesliga-Spielplan: HSV startet in Dortmund

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Wir freuen uns sehr auf dieses Duell. Dortmund ist ein Top-Gegner mit einem besonderen Stadion. Merlin Polzin

Die Erinnerungen an die letzte HSV-Reise in den Signal Iduna Park sind noch sehr präsent. Am 21. März erlebten die Hamburger beim BVB eine brutale Achterbahnfahrt. Bis zur 72. Minute führte der HSV mit 2:0 und schnupperte an der Sensation. Doch am Ende siegten die Dortmunder unter anderem durch zwei Elfmetertore noch mit 3:2.

„Es war eines der Spiele, welches das Trainerteam und die Mannschaft länger beschäftigt hat“, meint Polzin. „Wir haben eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt, in der alles aufgegangen ist, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Qualität des Gegners und die Wucht des Stadions gespürt. Nun wollen wir es besser machen.“

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Die Chance dazu bekommt der HSV Ende August. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest. Eine Woche später, am ersten September-Wochenende, kommt Mainz ins Volksparkstadion. Bei diesem Duell dürfte sich Polzin eine Wiederholung des letzten Vergleichs in Hamburg wünschen. Das 4:0 gegen Mainz war in der vergangenen Saison der höchste Heimspielsieg des HSV. Am dritten Spieltag geht es in Leipzig weiter.

Nach Doping-Sperre: Comeback von Mario Vuskovic in Bremen?

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Zu dieser Zeit darf Mario Vuskovic nach seiner Dopingsperre wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Sein Comeback in der Bundesliga kann er Mitte November feiern. Das erste mögliche Spiel ist für ihn kein Auftritt im Volkspark, sondern das Nordderby in Bremen, das für den 10. Spieltag (20. bis 22. November) angesetzt wurde. Eine ganz besondere Wahl: Im September 2021 hatte Mario Vuskovic einst in Bremen sein Pflichtspiel-Debüt für den HSV gefeiert. Nun kann er am gleichen Ort sein Comeback geben. Sein bislang letztes Spiel hatte der große Bruder von Luka Vuskovic (wechselt von Tottenham nach Brighton) am 9. November 2022 in Fürth absolviert.

Eine Woche nach dem Werder-Spiel kommt dann Rekordmeister Bayern München in den Volkspark. Am 34. Spieltag steht ein Auswärtsspiel in Augsburg an.