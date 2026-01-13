HSV-Spiel gegen Leverkusen kurzfristig abgesagt!

Das für heute Abend angesetzte Bundesliga-Spiel des HSV gegen Bayer Leverkusen ist kurzfristig abgesagt worden. Abtauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions und damit verbundene Sicherheitsbedenken sind der Grund für die Absage.

Die DFL informierte rund zweieinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff über den Ausfall der Partie. Viele Fans befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Volkspark und mussten kurzerhand umdrehen und wieder nach Hause fahren. „Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“ seien laut DFL der Grund für die Absage. Das Volksparkstadion sei daher „kurzfristig als Spielstätte gesperrt“ worden.

Schon am Vormittag hatte der HSV darüber informiert, dass die Parkplätze rund ums Stadion wegen des Schnees gesperrt werden müssen und um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gebeten. „Die Schnee- und Eisräumarbeiten im und ums Volksparkstadion liefen seit Mitte der vergangenen Woche Tag und Nacht auf Hochtouren“, erklärte der Verein dann unmittelbar nach der Absage. „Auch nach dem gestrigen Blitzeis sorgten diverse Unternehmen für sichere An- und Abfahrtswege, entfernten zudem an Pylonen, Dachkanten und Umläufen Schnee und Eis, um den Spielbetrieb zu ermöglichen.“

Auch Kletterer waren am Wochenende im Einsatz, um das Dach von den Schneemassen zu befreien. Dies sei aber nicht final gelungen, weil sich die Lage „durch das extreme Tauwetter am späten Dienstagnachmittag“, als es in Hamburg plötzlich wieder wärmer wurde, verschärft habe. Der HSV führte aus: „Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten.“

Aus diesem Grund hat man am Dienstagnachmittag sogar einen Fachstatiker in den Volkspark geholt und um seine Einschätzung gebeten. Das Urteil: Der Daumen ging runter. Er bewertete die Situation als zu riskant für die Sicherheit aller Beteiligten, woraufhin der HSV in Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsbehörden vor Ort eine Absage beschließen musste.

Neuer Spieltermin für HSV gegen Leverkusen noch offen

Ein Nachholtermin für die ausgefallene Begegnung steht noch nicht fest. „Über eine Neuansetzung wird schnellstmöglich entschieden“, heißt es von Seiten der DFL. Auch der Verein bekräftigte selbst: „Die Sicherheit aller Stadionbesuchenden, der Teams und Offiziellen, Dienstleister etc. steht bei der Entscheidung im Vordergrund. Infos zu Nachholtermin und zum Umgang mit Tickets folgen in den kommenden Tagen.“

Am Wochenende war bereits das Heimspiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig wegen des Schnee-Chaos in Hamburg abgesagt worden. Diese Partie wird – gemeinsam mit der ebenfalls ausgefallenen Begegnung zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim – am Dienstag, 27. Januar, um 20.30 Uhr nachgeholt.