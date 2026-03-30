HSV-Sorgen um Dompé und Capaldo: Wer wird fit für das Augsburg-Spiel?

Mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg geht es für den HSV am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) weiter. Wie schon vor der Länderspielpause stellt sich erneut die Frage, ob Nicolás Capaldo rechtzeitig fit wird. Es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit, auch wenn Trainer Merlin Polzin betont: „Er sieht Licht am Ende des Tunnels.“

Um 15 Uhr ging es für die HSV-Profis am Montag zur ersten Trainingseinheit der Woche auf den Platz. Mit dem Georgier Giorgi Gocholeishvili war bereits ein Nationalspieler wieder dabei. Capaldo konnte hingegen erneut nur individuell trainieren. Jean-Luc Dompé fehlte – wie schon zum Ende der vergangenen Woche – komplett auf dem Trainingsplatz.

HSV: Capaldo hat fast keine Schmerzen mehr

Kann Polzin gegen Augsburg wieder auf Capaldo setzen? „Ich hoffe, dass es klappt“, sagte der HSV-Coach nach der Einheit. „Die Jungs im Hintergrund arbeiten dran. Mir gefällt, dass er sagt, dass es sich deutlich besser anfühlt. Er hat fast keine Schmerzen mehr. Ich kann aber nichts versprechen. Wir müssen von Tag zu Tag gucken.“

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Seit rund vier Wochen muss Capaldo wegen einer Bauchmuskelverletzung schon pausieren. Normalerweise sollte er vor seinem Comeback zumindest eine Woche mit der Mannschaft trainieren. Eine Ausnahme ist aber möglich und wäre in dieser Woche auch sehr hilfreich. Gerade durch den Ausfall von Nicolai Remberg (Gelbsperre) wird der Argentinier gegen Augsburg noch mehr gebraucht.

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Ob die Zeit reicht, werden erst die nächsten Tage zeigen. Ähnlich ist die Lage bei Jean-Luc Dompé. Der Franzose klagt seit vergangener Woche über Probleme am Fuß und kann nur unter Schmerzen auftreten. „Es ist bislang trotz Behandlung nicht deutlich besser geworden“, meint Polzin, der aber nicht ausschließen will, dass es mit Blick auf das Augsburg-Spiel zumindest für einen Joker-Einsatz reichen könnte. Sehr wahrscheinlich scheint das aktuell aber nicht zu sein.