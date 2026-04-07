Nach Stuttgart-Interesse und HSV-Siegtor: Vieiras heißes Wiedersehen

Im Volksparkstadion lief die vierte Minute der Nachspielzeit. Der HSV kämpfte gegen Stuttgart in Unterzahl um einen Punkt. Der VfB bekam noch einen letzten Freistoß. Die Ausführung von Angelo Stiller ging jedoch komplett nach hinten los und endete in einem Konter, den Fábio Vieira mit dem Treffer zum 2:1 abschloss. Der Volkspark explodierte. Für Vieira war es der Startschuss einer Erfolgsgeschichte – und das gegen einen besonderen Gegner. Am Sonntag gibt es in Stuttgart das Wiedersehen.

Vieira und der VfB Stuttgart – diese Beziehung hatte schon vor dem Aufeinandertreffen in der Hinrunde eine Vorgeschichte. Bevor der Portugiese am letzten Tag der Transferperiode im vergangenen Sommer als Leihspieler von Arsenal London nach Hamburg gewechselt war, hatte sich auch der VfB intensiver mit dem Offensivspieler beschäftigt.

Stuttgart zeigte Interesse an Fábio Vieira

Letztlich entschieden sich die Schwaben gegen ihn und liehen lieber den Marokkaner Bilal El Khannouss vom englischen Zweitligisten Leicester City aus. Dass Vieira ausgerechnet gegen Stuttgart dann sein erstes Tor für den HSV erzielte, war für ihn auch ein Stück Genugtuung.

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„Ja, es stimmt. Wir haben mit dem VfB gesprochen, aber am Ende ist es Hamburg geworden“, hatte Vieira nach dem 2:1-Erfolg gegen Stuttgart Ende November gesagt und betont, dass er sich in Hamburg glücklich fühle. „Das Team ist sensationell. Der Verein ist unglaublich. Ich freue mich, Teil dieses Klubs sein zu dürfen. Ich werde weiterarbeiten und helfen, dass wir so weit wie möglich kommen.“

Vieira ist beim HSV in dieser Saison der Topscorer

Dem HSV geholfen hat Vieira seitdem sehr viel. Der Portugiese ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Hamburger sechs Spieltage vor Saisonende weiterhin eine sehr gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt haben. Auf sein Premieren-Tor gegen den VfB folgten in den zurückliegenden Monaten vier weitere Treffer. Mit insgesamt fünf Toren und fünf Vorlagen ist der 25-Jährige der Topscorer der Hamburger.

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Das sind zwei Treffer und zwei Assists mehr als Bilal El Khannouss bislang für den VfB in der Bundesliga erzielt hat. Sollte Vieira am Sonntag beim Wiedersehen in Stuttgart (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nachlegen und erneut den HSV zum Sieg schießen, wäre das schon fast gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. An der fehlenden Motivation wird es Vieira bei diesem Gegner sicher nicht mangeln. Das ist spätestens seit der Nachspielzeit beim letzten Aufeinandertreffen im Volkspark klar.