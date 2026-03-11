HSV-Schock vor Köln-Spiel: Kapitän Poulsen hat es schon wieder erwischt

Nach dem 2:1-Erfolg in Wolfsburg (2:1) will der HSV am Samstag im Volkspark gegen den 1.FC Köln nachlegen, ein weiterer Sieg würde den Aufsteiger seinem erklärten Ziel Klassenerhalt schon gewaltig nahe bringen. Doch vor der Top-Partie des anstehenden Spieltags (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) muss der HSV eine heftige personelle Hiobsbotschaft verkraften – denn den wohl größten Pechvogel des Kaders hat es erneut erwischt.

Gerade erst hatte sich Yussuf Poulsen zurückgekämpft, immerhin vier Teileinsätze standen seit Mitte Februar für den Dänen zu Buche. Nun aber fällt er schon wieder aus.

HSV-Kapitän Poulsen verletzte sich am Mittwoch im Training

Unglaublich, aber wahr: Poulsen hat es erneut erwischt. Am Mittwoch verletzte er sich im Laufe des Geheimtraining und musste den Platz nach wenigen Minuten verlassen. Bei einem langen Schritt zog sich der HSV-Kapitän eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und marschierte mit einer dicker Bandage ausgestattet in den Trainingstrakt. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Tragisch, was der Däne alles erleiden muss, seit er im vergangenen Sommer ablösefrei aus Leipzig nach Hamburg wechselte. Zum bereits fünften Mal in dieser Saison steht er vorerst nicht mehr zur Verfügung. Im August pausierte er wegen einer Zerrung, musste im September dann erneut drei Wochen lang pausieren. Es folgten ein Muskelfaserriss (Mitte November) und einen Monat später eine Sprunggelenksverletzung, die Poulsen fast zwei Monate kosteten. Nun die nächste Verletzung. Ein Jammer.

Seltenes Glück: Yussuf Poulsen verpasste in dieser Saison schon 13 Bundesligapartien des HSV. IMAGO/Noah Wedel Seltenes Glück: Yussuf Poulsen verpasste in dieser Saison schon 13 Bundesligapartien des HSV und stand (wie hier in Wolfsburg) selten auf dem Platz.

Insgesamt verpasste der in dieser Saison schon 13 Partien aus Krankheitsgründen, weitere werden nun folgen. Lediglich einmal stand Poulsen in dieser Saison in der HSV-Startelf – Anfang November beim 1:1 gegen Dortmund. Ein einziges Saisontor gelang ihm, das allerdings war extrem wichtig. Anfang Dezember erzielte der Däne den 3:2-Siegtreffer gegen den großen Nordrivalen Werder Bremen.

Eine wunderschöne Erinnerung, die Poulsen allerdings derzeit nicht wird trösten können. Der Nationalspieler, der beim HSV den im Sommer abgewanderten Davie Selke (jetzt Basaksehir) ersetzen sollte, stößt immer wieder an seine körperlichen Grenzen – auch psychologisch eine extrem herausfordernde wie zermürbende Situation.