Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau spricht im MOPO-Interview über die WM, sein neues Leben in Kanada, Thomas Müller, Probleme mit Donald Trump und sehr frühes Aufstehen für die alte Liebe.

Mittendrin statt ganz weit weg – das gilt dieser Tage für Sebastian Schonlau in Bezug auf die WM. Seit neun Monaten kickt der frühere HSV-Kapitän für die Vancouver Whitecaps und erfreut sich dieser Tage am größten Fußball-Fest der Welt. Am Donnerstag sah er sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Auftritt der Kanadier gegen Katar live im Stadion an, zuvor nahm er sich Zeit für die MOPO – und sprach über Freude und Frust in Übersee, Donald Trump und unverschämte Käse-Preise in Kanada.

MOPO: Herr Schonlau, Deutschland erlebte vor genau 20 Jahren mit der WM sein Sommermärchen. Wie fühlt sich der kanadische WM-Sommer bislang an?

Sebastian Schonlau (31): Er ist sicherlich nicht mit dem von 2006 zu vergleichen. Aber er fühlt sich trotzdem gut an. Man spürt die Freude. Gerade erst habe ich viele Argentinier und Kolumbianer in der Stadt gesehen, überall laufen viele Menschen in den unterschiedlichsten Trikots herum. Der Vibe gefällt mir.

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Fans in Kanada sorgen für WM-Stimmung – trotz Ticket-Preisen

Das DFB-Team gastiert am Wochenende ebenfalls in Kanada, wenn auch 3400 Kilometer von Ihnen entfernt, in Toronto. Worauf können sich die deutschen Fans einstellen?

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Auf ein sehr gasfreundliches und auch fußballbegeistertes Land. Man muss sicherlich feststellen, dass die Spiele in Kanada bislang nicht ausverkauft waren. Das liegt aber vor allem an den enorm hohen Ticketpreisen, die man sich als Normalverdiener ja kaum leisten kann. Das ist auch bei uns in der Stadt ein großes Thema.

Mittlerweile sind Sie seit fast neun Monaten in Kanada. Wie gefällt Ihnen Ihr neues Leben?

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Abgesehen davon, dass ich sportlich natürlich gern noch andere Schlagzeilen schreiben möchte, fühlen meine Frau und ich uns sehr wohl. Die Stadt Vancouver ist phänomenal. Du hast diese gefühlt einzigartige Kombination aus Meer, Bergen und Strand, da ist für jeden etwas dabei. Gerade in den Sommer-Monaten, wenn man es maximal nutzen kann, macht es großen Spaß.

Haben Sie gravierende Unterschiede zum Leben in Deutschland festgestellt?

Die gibt es. Das Thema Pünktlichkeit wird hier durchaus etwas anders gelebt, als ich es bislang kannte (schmunzelt). Es gibt bei uns im Verein nicht viele Regeln, was allerdings auch nicht ausgenutzt wird. Und dann funktioniert es auch. Grundsätzlich fällt auf, dass das Leben hier sehr teuer ist. Für Käse zum Beispiel kann man unglaublich viel Geld loswerden. Was ich auch sagen kann: Die Kanadier sind deutlich kommunikativer als die Norddeutschen.

Müller ist für Schonlau ein wichtiger Ansprechpartner

Umso besser für Ihren Mitspieler Thomas Müller, der als WM-Experte für Magenta TV gerade die deutschen Fans erfreut. Sie werden vermutlich nicht überrascht sein, mit wie viel Enthusiasmus er diese Rolle von Anfang an ausgefüllt hat.

Ich habe es nicht anders erwartet (lacht). So ist Thomas. Man kann mit ihm eine Menge Spaß haben und genauso fungiert er jetzt auch als Experte. Er redet sehr gern und macht seine Witze. Die sind mal besser und mal schlechter, aber in jedem Fall ist er sehr unterhaltsam. Vor allem aber ist er ein richtig feiner Kerl.

Teamkollege Thomas Müller hat Sebastian Schonlau das Ankommen erleichtert. IMAGO/Amy Elle/SPP

Als Sie Ende August 2025 nach Kanada wechselten, war Müller einer der Ersten, der Sie unter seine Fittiche nahm.

Das hat mir viel bedeutet. Wenn du als Deutscher in ein fremdes Land kommst, ist es schön, dort auf einen Landsmann zu treffen, der so offenherzig ist. Thomas ist abseits von Ruhm, Medienrummel und den Erfolgen, die er gefeiert hat, wirklich schwer in Ordnung. Er hilft Menschen, unterstützt und ist dabei immer positiv.

Nachdem Sie im April eine üble Verletzungsdiagnose erhielten, soll Müller Ihnen einen Termin bei einem Spezialisten in München verschafft haben. Seitdem geht es bei Ihnen auch gesundheitlich bergauf.

Das stimmt. Wir haben den Fokus weg von den eigentlichen Symptomen hin zu möglichen Ursachen gelegt. Die scheinen vor allem mit dem Rücken zusammenzuhängen. Das Schöne ist, dass ich das tendenziell gut in den Griff bekommen kann. Vor unserer kurzen Sommerpause stand ich bereits einmal im Kader. Ich hoffe, dass ich nun die Vorbereitung nutzen kann, um den körperlichen Rückstand weiter aufholen zu können. Es soll jetzt für mich hier richtig losgehen.

Verletzungen bremsten den MLS-Start bislang aus

Seit knapp zwei Jahren werden Sie vom Verletzungspech verfolgt, das begann bereits beim HSV. In der MLS kamen Sie erst einmal zum Einsatz. Wie schafft man es, trotzdem immer optimistisch zu bleiben?

Das ist sicherlich nicht immer leicht. Es gab auch Momente, in denen ich gezweifelt und mir grundsätzliche Fragen gestellt habe. Ich habe aber das Glück, gute Leute um mich herum zu haben, die mir helfen, in diesen Situationen meinen Tunnel zu verlassen, neue Lösungen zu finden und nicht nur zu denken, dass die ganze Welt gegen mich ist. Fußball bringt mir viel zu viel Spaß, um immer nur negativ zu denken. Ich habe vor, noch eine ganze Weile zu spielen.

Würden Sie rückblickend sagen, dass der Wechsel nach Kanada trotz aller Begleiterscheinungen die richtige Entscheidung war?

Das würde ich schon sagen. Wenngleich ich es mir sportlich zum Start anders ausgemalt habe, muss man festhalten, dass die vier Jahre zuvor beim HSV enorm intensiv waren. Es war ganz sicher richtig, im Anschluss daran mal einen ganz anderen Schritt zu machen und ins Ausland zu gehen. So eine Erfahrung kann niemandem schaden.

Andere Länder, andere Umstände. Wie nehmen Sie die Nachbarschaft zu den USA wahr? Donald Trump erklärte mehrfach, er könne sich Kanada gut als 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten vorstellen. Das stieß nicht bei sonderlich vielen Kanadiern auf Gegenliebe.

Beim Fußball fallen die Proteste nicht so sehr auf. Das muss zum Beginn von Trumps Amtszeit anders gewesen sein, wie mir erzählt wurde. Wenn wir auf ein US-Team treffen, werden vor den Spielen ja auch beide Hymnen gespielt, da gab es vor geraumer Zeit immer Pfiffe bei der US-Hymne. Das hat sich mittlerweile beruhigt. Trotzdem gibt es hier sicherlich viele Menschen, die nicht unbedingt so glücklich mit dem sind, was auf der anderen Seite der Grenze so alles erzählt wird. Es schränkt die Lebensqualität aber nicht ein.

Schonlau kann sich seine Zukunft überall vorstellen

Ihr Vertrag endet Ende des Jahres. Würden Sie gern noch länger in Kanada bleiben oder wäre auch eine Rückkehr nach Deutschland möglich?

Grundsätzlich ist alles vorstellbar. Wenn ich jetzt gesund bleibe, wovon ich ausgehe, habe ich sicherlich auch die Möglichkeit, mich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Und ich habe große Lust, jetzt so richtig in diese Liga einzutauchen, die sehr viel Spaß bringen kann. Im letztjährigen MLS-Finale gegen Inter Miami standen auf der anderen Seite plötzlich Messi, de Paul, Busquets oder Jordi Alba auf dem Platz. Das hat schon was.

Welches Niveau haben Ihre Whitecaps im Vergleich zur Bundesliga?

Solche Quervergleiche sind nicht so leicht. Wir haben eine gute Mannschaft und können an guten Tagen auch sicher mal einen Bundesligisten schlagen, an anderen Tagen aber auch gegen einen Zweitligisten verlieren. Das Niveau ist in jedem Fall sehr ordentlich.

Inwiefern verfolgen Sie die Spiele des HSV noch?

Sehr interessiert, wenngleich es manchmal hart ist. Wenn um 15.30 Uhr angepfiffen wird, ist es bei uns 6.30 Uhr morgens. Das verlangt mir manchmal schon eine Menge ab (lacht). Aber ich habe mich sehr gefreut, dass die Jungs den Klassenerhalt geschafft haben und vor allem auch, dass es ein Jahr war, auf dem man aufbauen kann. Ich habe mitgefiebert und mir diesen Ausgang erwünscht. Das freut mich natürlich insbesondere für die Jungs, mit denen ich zusammen aufgestiegen bin.

Einen von Ihnen könnten Sie bereits in der kommenden Woche wiedersehen. Die Schweiz mit Miro Muheim gastiert in Vancouver und trifft in ihrem letzten Gruppenspiel auf Kanada.

Das ist in der Tat speziell. Wir haben als Mannschaft die Möglichkeit, bei dem Spiel live dabei zu sein. Es würde mich sehr freuen, Miro zu treffen. Letztlich verbinden uns Erinnerungen, die mir niemand mehr nehmen kann. Vor einem Jahr standen wir noch auf dem Rathausbalkon und haben zusammen den Aufstieg gefeiert – das war sensationell. Und das bleibt.