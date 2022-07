HSV – Saloniki: Gelingt Walters Elf im zweiten Testspiel ein Sieg?

Nach einer anstrengenden Woche mit kräftezehrenden Trainingseinheiten und dem 2:2 im ersten Testspiel gegen Hajduk Split am Mittwoch steht für den HSV heute das zweite an: Im Kräuterdorfstadion in Söchau trifft die Mannschaft von Coach Tim Walter ab 17.30 Uhr auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki – und wird gewillt sein, das morgen endende einwöchige Trainingslager in der österreichischen Steiermark mit einem Sieg abzurunden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene des Spiels.

Mit Spannung darf beobachtet werden, ob der wechselwillige Josha Vagnoman heute im Kader stehen wird. Der Bundesliga-Wechsel des Youngsters stockt, weil sich der VfB Stuttgart mit dem HSV nicht auf eine Ablösesumme einigen kann. Gegen Split fehlte Vagnoman – weil er laut Verein an Oberschenkelproblemen litt. Unterdessen ist zu erwarten, dass Sebastian Schonlau nach seiner Fußverletzung zumindest ein paar Minuten erhalten wird. Wie Vagnoman schwitzte der HSV-Kapitän am Freitagmorgen mit dem Team an.

Sucht man nach Verbindungen zwischen dem HSV und Aris Saloniki, stößt man schnell auf den Namen von Michael Oenning. Der Ex-Rothosen-Coach (Co- und später Cheftrainer zwischen Juli 2010 und September 2011) trainierte die Griechen zwischen Oktober 2019 und September 2020.

HSV-Trainer Tim Walter lobte nach dem ersten Test gegen Hajduk Split am Mittwoch: „Es ist zwar der erste Test, aber man hat schon Situationen gesehen, in denen das schon sehr gut aussieht, dass wir viele Dinge sehr gut machen. Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, mit der Intensität und der Power, damit bin ich mehr als glücklich.“ Eine ähnliche Leistung wird er sich auch heute wünschen, bevor das Trainingslager am Samstag endet.

Die griechische Super League indes beginnt für gewöhnlich erst Anfang September. Das Team von Trainer Germán Burgos ist in der Vorbereitung auf die Liga also noch ein großes Stück hinter dem HSV, für den die neue Zweitliga-Saison bereits in 16 Tagen wieder beginnt – mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig (17. Juli, 13.30 Uhr). Vor dem Saisonstart möchten die Hamburger in der kommenden Woche in der Heimat noch ein weiteres mal testen – genauer Termin und Gegner sind aber noch offen.

Die Partie gegen den griechischen Erstligisten bezeichnet der HSV auf seiner Website nicht umsonst mit dem Prädikat „internationaler Härtetest“. Im letzten Sommer verpasste Saloniki in der Qualifikation nur knapp die Teilnahme an der UEFA Conference League. In der kommenden Saison nimmt Aris einen neuen Anlauf, trifft in der zweiten Quali-Runde am 21. und 28.7. auf FK Gomel aus Belarus.

Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker für das HSV-Testspiel gegen Aris Saloniki! Anpfiff der Partie im Kräuterdorfstadion im österreichischen Söchau ist um 17.30 Uhr.