HSV reagiert auf Frust der Fans: Ab wann es wieder eine Chance aufs Sondertrikot gibt

Das Sondertrikot des HSV anlässlich des 1887. Bundesliga-Spiels hat mit seinem ebenso besonderen Verkaufsstart für Frust und Ärger bei zahlreichen HSV-Fans gesorgt. Nach Vereinsangaben hatte es bei Release am Dienstag mehr als zwölf Millionen Zugriffe auf den Onlineshop der Hamburger gegeben – und damit doppelt so viele wie nach dem Aufstieg. Die Folge: Das Trikot war in Sekundenschnelle ausverkauft, die Server brachen zusammen. Und das ist nicht der einzige Grund, der unzählige HSV-Fans frustriert zurücklässt.

Von Ticketkäufen bei Topspielen kennt man das als Fußballfan: Man hängt in einem digitalen Warteraum fest – und wenn man an der Reihe ist, bleibt kaum oder gar nichts übrig. Im Online-Fanshop hingegen ist das eher unüblich. Beim HSV jedoch ist genau das passiert am Dienstag: Um 10 Uhr sollte das am Vorabend präsentierte Sondertrikot zum 1887. Bundesliga-Spiel in den Verkauf gehen. Stattdessen aber brachen die Server zusammen.

Verein verzeichnet zwölf Millionen Zugriffe im Onlineshop

„Im Vorfeld wurden bereits alle Server-Kapazitäten maximal hochgefahren“, teilte der HSV am Mittwoch mit. „Dafür wurde der Peak aus der ersten halben Stunde nach dem Bundesliga-Aufstieg der Rothosen als Richtwert genommen. Dieser Wert wurde noch einmal um bis zu 50 Prozent gesteigert.“ Heißt: Das Interesse der Fans an dem Trikot war doppelt so groß wie unmittelbar nach dem Bundesliga-Aufstieg. Der HSV sprach von „insgesamt mehr als 12 Millionen Interaktionen im Onlineshop“.

Fábio Vieira (l.) und Nicolás Capaldo präsentieren das neue HSV-Sondertrikot. WITTERS Fábio Vieira (l.) und Nicolás Capaldo präsentieren das neue HSV-Sondertrikot.

Kein Wunder, dass das Trikot (Preis: 99,95 Euro) in wenigen Minuten vergriffen war. Auch vor den HSV-Fanshops in der Innenstadt hatten sich zum Verkaufsstart lange Schlangen gebildet, das Sondertrikot war auch dort sofort ausverkauft. Gleiches galt für die Onlineshops des Ausrüsters Adidas und des Verkaufspartners 11teamsports. Der Bestand von rund 10.000 Exemplaren, die der Verein zunächst produziert hatte, erwies sich als viel zu niedrig.

HSV liefert Sondertrikot an Fans erst im Juni 2026 aus

„Diese Euphorie hätten wir so nicht erwartet“, sagte auch HSV-Vorstand Dr. Eric Huwer am Mittwoch auf MOPO-Nachfrage. „Wir waren eigentlich auf alles vorbereitet. Aber was dann gestern passierte – diese Wucht hat uns überrascht. Das war nicht antizipierbar.“ Huwer war aber bemüht, das Positive hervorzuheben: „Die Nachfrage ist unglaublich. Das bedeutet ja auch, dass es gut ankommt. Und das ist ein Kompliment und zeigt, dass wir ein ganz gutes Gespür dafür hatten. Deswegen haben wir jetzt auch schnell reagiert und werden in die Nachproduktion gehen.“

Kurz vor hatte der HSV bereits angekündigt, dass er eine zweite Charge der „Sturm und Glanz“-Trikots mit den Namen aller 465 Bundesliga-Profis produzieren werde. Man wolle den Fans, die kein Jersey bekommen konnten, die Chance zur Nachbestellung geben – „so schnell wie möglich“, wie es von Vereinsseite heißt. Das Problem: Die Auslieferung der Trikots startet voraussichtlich nicht vor Juni 2026. Also in vier Monaten. Nach Saisonende. Und mutmaßlich kurz vor der Präsentation des neuen Trikots für die Saison 2026/27.

HSV-Fans ärgern sich über privaten Verkauf des Trikots

Doch das ist nicht das Einzige, das einige HSV-Fans frustriert. Auch die Tatsache, dass man im Online-Shop bis zu vier Trikots auf einmal bestellen konnte, sorgt für Ärger. Schließlich kursieren schon jetzt Zweit- und Drittangebote der begehrten Shirts bei privaten Verkaufsplattformen wie eBay oder Kleinanzeigen – für teils horrende Summen von mehreren Hundert Euro. „Schade, dass der HSV das zugelassen hat“, kritisiert ein enttäuschter HSV-Fan gegenüber der MOPO und weist darauf hin, dass man beim Ticket-Vorverkauf deutlich härter gegen die Profitgier Einzelner vorgehe.

Ungeachtet des Ärgers wird der HSV das Sondertrikot am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 tragen. Das ist mit den Gastgebern und dem Schiedsrichter bereits vereinbart. Gut möglich, dass es dann – sollte eine Nachbestellung bis dahin wieder möglich sein – den nächsten Ansturm auf den Onlineshop des HSV gibt.